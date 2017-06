Kultur BY Bayern

21.06.2017

0 21.06.2017

"Fluch der Karibik, Teil Null", diesen Eindruck bekommen manche, wenn Regisseur Christian Stückl von "Der fliegende Holländer" erzählt. Gemeinsam mit einem jungen Chor und einem spannenden Dirigenten hat er sich an die Oper von Wagner gewagt.

Oberammergau. Im Passionsspielhaus Oberammergau hat am Freitag, 30. Juni, "Der fliegende Holländer" Premiere. Die Katholische Nachrichten-Agentur sprach mit Regisseur Christian Stückl über seine erste Wagner-Oper-Inszenierung und darüber, warum auch Opernferne sich für den Stoff interessieren könnten.Christian Stückl: Der Theatersommer in Oberammergau gilt zwischen den Passionsspieljahren vor allem der Belebung des Hauses und der künstlerischen Nachwuchsförderung. Als vor drei Jahren die Neue Münchner Philharmonie bei uns ein Konzert gab, war ich von den jungen, internationalen Künstlern begeistert. Mit diesen motivierten Musikern, dachte ich, müsste es funktionieren, mal Oper auszuprobieren. In Salzburg fand ich in dem Letten Ainars Rubikis auch noch einen spannenden Dirigenten, mit dem wir "Nabucco" gemacht haben. Inzwischen ist er von Berlin entdeckt worden, wo er ab 2018 die Komische Oper übernimmt. Mit ihm und allen anderen zu arbeiten machte so Spaß, dass wir nun den "Holländer" versuchen wollten.(lacht) Für uns war es wichtig, dass es eine Chor-Oper ist. Da kann unser riesiger Chor unter Leitung von Markus Zwink mitwirken. Ein paar Leute wollten von mir die Story wissen. Dann habe ich erzählt, dass es um eine junge Frau geht. Senta ist in einen Mann verliebt, den sie bisher nur auf einem Gemälde gesehen hat. Sie hat einen Verehrer, aber dieser Erik ist ihr viel zu bürgerlich und brav. Sie träumt von einem ganz anderen Menschen mit einer spannenden Geschichte. Plötzlich taucht dieses Phantom mit einem Schiff auf. Die Frau will hinaus aus ihrer normalen Welt in eine größere. Selbst als das Verderben droht, ist das für sie spannender als die Realität. Da meinten manche: Das ist ja wie "Fluch der Karibik", Teil Null.Sich zu hundert Prozent daran zu halten, geht nicht mehr. Wir haben eine andere Zeit. Auf unserer Freilichtbühne können wir auch keine großen Verwandlungen machen. Stefan Hageneier hat ein Einheitsbühnenbild geschaffen. Aber es gibt ein Schiff zu sehen, erst in der Weite, im dritten Aufzug spielt alles auf dem Deck. Aber unser Problem ist, dass wir im ersten Aufzug nicht mit Licht arbeiten können. Auch den Sturm können wir nicht eigens machen.Das ist für die gesamte Oper nötig, aber auch eigene Ideen sind gefragt. Der zweite Aufzug besteht übrigens vor allem aus Frauenchören. Spannend finde ich am Inszenieren von Opern, dass der Komponist, natürlich auch der Dirigent, mit der Musik Tempo und Rhythmus vorgeben. Oft auch die Emotion, die von der Musik befördert wird. Im Schauspiel lässt sich eine Szene, die sonst wehleidig dargeboten wird, auch mal kämpferisch machen. Das geht in einer Oper nicht. Das ist für einen Schauspiel-Regisseur nicht ganz leicht. Trotzdem versucht man seine eigene Geschichte hineinzubringen. Aber manchmal ist die Musik so stark, dass sie dich zwingt zu Dingen, die du vielleicht ganz anders erzählen würdest.(denkt lange nach) Wenn man versucht, sich in die Psyche von Wagner zudenken, stellt sich die Frage: Steckt er in Senta drin und wünscht sich eine Welt, die größer und geheimnisvoller ist als die reale? Oder sieht er sich mehr im Holländer, der umherirrt und sich nach Erlösung sehnt? Mir gefällt die Idee, dass er sich in Senta sieht. Vielleicht aber empfindet Wagner sich auch als der Mann, der erlöst werden will von einer Frau. Und von ihr verlangt er, dass sie bis zum letzten Moment mit ihm geht.Ob sie deshalb zu Märtyrerinnen wurden, vielleicht. Vielleicht ist es die totale Hingabe an eine Idee, wo man dann zum Märtyrer wird, wenn man so einem Mann nachfolgt. Ich glaube aber, dass die Geschichte von Senta aus betrachtet die spannendere ist.Das dürfte ein wenig überinterpretiert sein. Ich weiß gar nicht, welche Religiosität Wagner selber hatte. Was später im "Parsifal" durchkommt, braucht man im "Fliegenden Holländer" nicht zu suchen. Natürlich geht es um Liebe. Wir sehnen uns danach, kriegen diese aber nie so, wie wir sie haben wollen. Auch Treue suchen wir und werden doch selber untreu. Der Holländer hat zudem etwas Faustisches. Heißt es doch, sobald er das Kap der Guten Hoffnung umfahren habe, verschreibe er seine Seele dem Teufel. Senta lässt sich auch mit Gretchen vergleichen. Und mit der faustischen Ebene ist eine bestimmte religiöse drin. Aber wir machen den Holländer nicht katholisch, auch nicht protestantisch.