Kultur BY Bayern

11.06.2017

11

0 11.06.201711

Da zappeln sie wieder. Ungelenke, monotone Bewegungen, planloses Armwedeln, ein nicht fixierter Blick. Versunken in den Beat. Wer etwas Platz hat im vollen Olympiastadion, der nutzt ihn. Mehr als 60 000 Fans feiern singend und tanzend die Synthie-Pop-Pioniere Depeche Mode und nebenbei ihre eigenen wilden Jahre.

Zwei unterschiedliche Sets

That's it. Dave Gahan ist zufrieden, als die 60 000 Fans schließlich laut genug mitsingen.

Nicht viele Worte

Klar sind die Rebellen von einst jetzt Anwälte, Sachbearbeiter, oder Beamte - und ihr Tanzstil ist seither sicher nicht besser geworden - aber so richtig gealtert scheinen die im Schnitt jetzt 40-Jährigen nicht zu sein. Das gilt auch für die in den 80ern und 90ern stilprägende britische Band selbst. Denn die Wirkung des melancholischen, zuweilen düsterer Keyboard-Sounds packt auch nach all den Jahren die Musikfans und die Musiker am Freitag in München gleichermaßen. Ein Konzert, das alle Erwartungen mehr als erfüllt.Dave Gahans Charisma strahlt wie eh und je. Die Augen, mit Kajal unterstrichen, blitzen. Mit den vertrauten theatralischen Gesten, Kreiseltanz und Popo-Wacklern wirbelt der Frontmann über die Bühne. Macht sie zu seiner Bühne. Er nutzt den schmalen Catwalk ins Publikum, um den Fans noch näher zu sein. Die drängen im Laufe des Abends so zur Bühne hin, dass die Wellenbrecher aus der Vogelperspektive nur noch Striche in der Menschenmasse sind.Und dann ist da noch Martin Gore. Die Spannung zwischen dem Sänger und dem Gitarristen/Songschreiber, die den Erfolg seit bald 40 Jahren trägt, knistert noch immer - mit Keyboarder Andrew Fletcher als ruhendem Pol dazwischen. Auch wenn sich die Alpha-Tiere die Bühne etwas aufteilen: Wenn beide an einem Strang ziehen, wie in München, als sie am Ende in fast identischen Westen auf der Bühne stehen, ist es magisch.Gore glänzt seinerseits als Sänger bei der Akustik-Version von "A Question Of Lust" und "Somebody". Songs geschrieben Mitte der 80er. Die erste Schaffensphase mit damals bahnbrechenden Industrial-Einflüssen klammert die Band jedoch weitgehend aus. Titel wie "People are People" oder "Just Can't Get Enough" (von Ex-Mitglied und Erasure-Mastermind Vince Clarke) fehlen. Glorreiche Ausnahme: "Everything Counts". Mit diesem Song zur Hälfte der zweistündigen Show (mit bis dahin meist neuem Material) wechselt die Stimmung von "Wirklich nett anzuhören" zu "Jetzt geht's richtig los".Depeche Mode zieht das Tempo an, reiht Hit an Hit. Gahan lässt die Fans den Chorus von "Everything Counts" singen. Einmal, zweimal, dreimal. Jedes Mal lauter und begeisterter. "That's it", sagt er schließlich zufrieden. Viel mehr spricht der mittlerweile 55-Jährige am Abend nicht. Er genießt und lässt lieber die Bandbreite seines Baritons und den gut abgemischten Sound wirken.Weniger stimmig ist dagegen die Videoshow im Hintergrund. Obwohl handwerklich stark gemacht, wirken die Bilder bemüht. Überdimensionale weiße Tiere, Vintage-Impressionen, Lavalampen-Farbexplosionen und die morgendliche Styling-Routine einer Drag-Queen zeugen von einem künstlerischen Anspruch, der sich nicht ganz erfüllt. Letzteres sendet aber eine Botschaft passend zum Regenbogen, der die Fans statt dem angekündigten Regenwetter begrüßt.Das Wetter hält, die Energie des jubelnden Publikums auch. Denn spätestens bei der Extended-Version des genialen "Enjoy the Silence" mit ausgiebigem Keyboard- und Drum-Solo gibt es bei den im Gleichklang winkenden Menschen kein Halten mehr. Als der Gesang stoppt, singt das Oval aus vollem Hals weiter. Gahan steht mit ausgebreiteten Armen und zurückgelegtem Kopf da und saugt die Atmosphäre auf. Nach Zugaben wie "I feel You" und dem Bowie-Cover "Heroes" deutet der "Personal Jesus" der Dark-Wave-Community mit "See ya next time!" ein Wiedersehen an. Dann werden Fans und Band wieder abfeiern. "Reach out, touch faith!"