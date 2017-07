Kultur BY Bayern

13.07.2017

München. Die ausverkaufte Arena tobt. Schon bevor der erste Ton von der Bühne kommt, skandiert die Menge in kurzen Abständen "vier, vier, vier". Die Erwartungen scheinen groß zu sein. Und sie erfüllen sich während der nächsten zwei Stunden, in denen "Die Fantastischen Vier" auf dem Tollwood-Festival im südlichen Olympiapark rappen.

Frische Väter

"Troye" Fans

In der bayerischen Landeshauptstadt feierten die damaligen Jungs aus Schwaben einst einen ihrer ersten großen Bühnenerfolge. Ziemlich genau 28 Jahre später knüpfen sie daran an. Inzwischen gelten sie als die Väter des deutschen Hiphop. Väter können freilich auch jung und frisch wirken, das beweisen die Vier zu jeder Sekunde der zweistündigen Party. Michi Beck, Thomas D, Smudo und And.Ypsilon, allesamt inzwischen weit über 40, wirbeln über die Bühne und haben sichtlich selber einen Riesenspaß daran, ihre 6000 Fans zu begeistern.Wer regelmäßig zu Tollwood geht, hat ja schon viel erlebt. Selten bis gar nicht jedoch so ausgelassene, schier ekstatische Stimmung wie an diesem Abend. Heiß ist es im Musik-Zelt von vorne herein, aber "Fanta Vier" bringen ihre Anhänger erst noch richtig zum Kochen. Mitsingen, mitklatschen, mitschwingen und mitspringen im Rhythmus - soweit bei der Enge überhaupt noch möglich: Die Fröhlichkeit kennt da keine Grenzen.Ihre Lieder sind zeitlos. "Die da?!" steht ziemlich am Anfang der Set-Liste und kommt immer noch so locker-leicht daher wie vor 25 Jahren. Was "Fanta Vier" darauf folgen lassen, fasziniert auch jeden im Pulk: "MfG" genauso wie "Tag am Meer", "Ernten was wir säen", "25", Ichisichisichisich", "Einfach sein", "Was geht" oder "Sie ist weg".Der so ureigene Fanta-Sound erfüllt vom ersten bis zum letzten Song die Arena und hat das Publikum fest im Griff. Auch dieses Fanta-Konzert endet - wie gewohnt - mit "Troy". Alle singen textsicher mit und scheinen glücklich zu sein: "Du hattest schlechte Zeiten und wir war'n auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben troy." Das Finale hätte nicht passender sein können.