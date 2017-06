Kultur BY Bayern

15.06.2017

Kauf dir doch die DVD. Mit einem Grinsen nimmt der Altrocker mit Cowboyhut und Nietenweste ein Mädchen auf die Schippe, das vor lauter mitfilmen nicht viel vom eigentlichen Konzert mitbekommt. Aber selbst gesetzte Herren über 40 greifen am Dienstag zum Handy. Als wenn sie den Beweis haben wollten, dass sie wirklich Guns n' Roses gesehen haben. Im Jahr 2017.

Nach wie vor bärenstark

Die eines Schneeballs in der Hölle. Slash noch vor nicht allzu langer Zeit über die Chancen für ein Guns-n'-Roses-Comeback

Paten des 90er-Rock

Als die ersten Töne von "It's So Easy" erklingen, sind die Fans bereits längst auf Betriebstemperatur: Denn eine Band, die es eigentlich nicht mehr geben kann, gibt ihr Comeback im Münchener Olympiastadion. Die "Chance eines Schneeballs in der Hölle" hat Kult-Gitarrist Slash vor Jahren einmal die Möglichkeit einer Reunion der Rock-Giganten bezeichnet.Nach der Auflösung einer Band haben sich die Musiker oft nichts mehr zu sagen. Nicht so bei "Guns and fucking Roses": Über 20 Jahre ätzen Slash, Sänger Axl Rose und Bassist Duff McKagan deftig bei jeder Gelegenheit über den oder die anderen. Miteinander reden - völlig ausgeschlossen. Ein Comeback? Nicht mehr in diesem Leben!"Not in this Lifetime" heißt daher auch selbstironisch ihre Tour. Für Totgesagte sind die Mittfünfziger quicklebendig und - man höre und staune - überpünktlich. Die Band legt schon los, als Teile der mehr als 67 500 Fans - nach einem malerischen Verkehrs-Chaos und den nötigen Sicherheits-Checks - noch ihre Plätze suchen. Zeit um innezuhalten bleibt beim zweieinhalbstündigen Hammer-Konzert eh nicht. Chaos und Aufregung rund um ihre Auftritte sind nichts Neues. Dieses Mal macht die Band wegen rigider Fotoregeln für Journalisten von sich reden. Guns n' Roses stehen eben für glorreiche Konzerte aber auch Skandale und derbe Reinfälle. In München wird es Ersteres.Ganz die Alten bleiben sie auch musikalisch. Selbst die Hardcore-Fans der ersten Stunde brauchen keine Abstriche an dem Bild machen, das sie seit den frühen 90ern von ihren Helden aus L.A. im Kopf haben. Axl Rose reduziert zwar seine Powerläufe von der einen Bühnenseite zur anderen und nimmt sich Verschnaufpausen. Die Hospitanz bei AC/DC hat seiner Stimme aber zuletzt hörbar gutgetan. Der runderneuerte Powergesang schlägt besonders bei Krachern wie "You could be mine" oder "Welcome to the Jungle" voll ein.Selbst die wenigen eingestreuten Balladen in der betont rockigen Songauswahl bekommen einen neuen Drive. So viel Beifall hat "Don't Cry" (in einer richtig peppigen Version) sicher nie zuvor bekommen. Andere Balladen wie der Klassiker"Patience" fehlen da fast erwartungsgemäß - sie hätten zu viel vom Spieltempo herausgenommen.Zugegeben: Die berühmten langgezogenen Wortendungen lässt Axl Rose heute etwas kürzer nachklingen und Keyboarderin Melissa Reese hilft ihm auch kräftig dabei - aber geschenkt. Auch dass Slash gerne mal etwas dreckiger statt überpräzise spielt. Mit Rhythmusgitarrist Richard Fortus - mehr als nur ein Ersatz für Gründungsmitglied Izzy Stradlin, der nicht in die Band zurückkehren will - hat er einen kongenialen Partner. Die Duette der beiden zünden jedes Mal ein Feuerwerk. Zweifellos gehört der Mann mit dem Zylinder zu jener exklusiven, kleinen Gruppe von Gitarristen, deren Stil unverwechselbar ist. Nicht umsonst schmücken sich Sänger jeder Couleur mit den Gibson-Klängen des Meisters. Von Ray Charles über Cypress Hill bis hin zu Rihanna.Wie Reese und Fortus ist auch Drummer Frank Ferrer ein wichtiger Bestandteil des runden musikalischen Gesamtbilds. Auch wenn die "Neuen" nicht so oft auf den Videoleinwänden erscheinen. Die Fans wollen halt die großen Drei sehen. Jetzt, wo die Streithähne wieder vereint da sind, wo sie hingehören - zumindest vorerst - ist es pure Rock-Ekstase. Mit sattem Gitarrensound, absurd langen Soli und ihren genialen Mega-Songs wie "Paradise City", "November Rain" oder "Sweet Child of Mine" - mit einem herrlichen Intro Slashs aus dem Thema aus "Der Pate" - elektrisieren sie die Fans.Auch wenn viel von der alten Magie noch da ist - eines scheint aber Geschichte: das ehemals berüchtigte "Snakepit" der Gunners. Im Bereich direkt vor der Bühne holt man sich heute keine malerischen blauen Flecken mehr, sondern nur noch schöne Erinnerungsfotos: "Guns n' Roses 2017 in München" - Wir waren auch dabei-ayayayhhaaaaaaaaay!