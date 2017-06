Kultur BY Bayern

14.06.2017

"Not in this lifetime", also "nicht in diesem Leben", wollten Guns N'Roses jemals wieder in ihrer berühmtesten Besetzung auf der Bühne stehen. Derartige Versprechen haben im Musikgeschäft bekanntlich eine kurze Halbwertszeit. Zum Glück. Denn das musikalische Feuerwerk, das die Gunners am Dienstagabend im Münchner Olympiastadion abgebrannt haben, war erstklassig.

Der charismatische doch nicht ganz einfache Sänger Axl Rose, „Gitarrengott“ Slash und der stoische Bassist Duff McKagan – diese drei waren Ende der 1980er und Anfang der 1990er der Kern von Guns N'Roses, als die Gruppe zu einer der größten Bands des Planeten aufstieg. Die Gunners spielten immer Blues-basierten Rock, der zwar prima im Stadion funktioniert, doch stets ein bisschen dreckiger und ehrlicher daherkommt, als bei anderen Bands. Sie waren immer reiche Rockstars, die ihr Gossen-Image erfolgreich pflegten.Seit der Use-your-Illusion-Tour 1993 waren Axl, Slash und Duff nicht mehr gemeinsam auf einer Bühne gestanden. Bis zum Start eben jener "Not in this lifetime"-Tour, die nun Halt in München gemacht hatte.Vielen Fans im Olympiastadion sah man an, dass sie vor 24 Jahren auch schon dabei gewesen waren: alte Gunners-Shirts, soweit das Auge reichte, Klassentreffen-Atmosphäre, verzückte Gesichter. Die Band belohnte die Treue über die Jahrzehnte hinweg auf ihre Weise - mit einem energischen Auftritt. Dabei verzichtete sie sogar auf etliche Balladen. "Patience" wünschten sich viele Fans vergeblich.Dafür zeigte Slash bei "Sweet Child o'Mine", dass er nichts aber auch gar nichts verlernt hat. Was dieser Mann an der Gitarre anstellt, gehört nach wie vor zum Feinsten. Die Rolle des zweiten Gitarristen ist bei Guns N'Roses daher naturgemäß undankbar. Richard Fortus machte das Beste daraus und zeigte ebenfalls tolle Soli.So rockte sich die Band von Klassiker zu Klassiker, euphorische unterstützt von Zehntausenden, die jede Textzeile auswendig kannten. Höhepunkte waren "Civil War" und natürlich das Dylan-Cover "Knockin' on heavens door".Für Gänsehaut sorgte die Interpretation von "Black Hole Sun" des jüngst verstorbenen Chris Cornell. Es war eine musikalische Verbeugung vor einem Ausnahme-Sänger. Doch man darf die Zuhörer nie traurig gehen lassen. Und so bliesen die Gunners zum Schluss mit "Paradise City" alle Wolken wieder weg. Was für ein Abschluss für dieses Konzert. Diese 24 Jahre sind es wert gewesen.