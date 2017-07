Kultur BY Bayern

Beinahe jeder Musikliebhaber bringt die bayerische "Spider Murphy Gang" mit zwei Hits in Verbindung, sozusagen als "Two Hit-Wonder": "Schickeria" und "Skandal im Sperrbezirk", beide vom Album "Dolce Vita" aus dem Jahr 1981. Doch das stimmt so nicht, denn die "Spiders" haben viele Lieder veröffentlicht, die bis heute im Radio laufen und für volle Konzerthallen sorgen.

Buchtipp Die autorisierte Biografie von Andreas Mäckler "Skandal" (320 Seiten, 19,99 Euro, Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf) basiert auf zahlreichen Interviews, die der Autor von 2010 bis 2016 mit den Musikern der Spider Murphy Gang sowie Personen aus deren Umfeld geführt hat. Eine weitere Grundlage bilden Zeitungsartikel seit den Siebzigern, die dem umfangreichen Pressearchiv der Band entnommen wurden: Ein ebenso spannendes wie facettenreiches Panoptikum zur Wirkungsgeschichte der bayerischen Rock'-n'-Roll-Band! Jedem Musiker wurde ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem dessen musikalische Vita bis zum Eintritt in die Band nachgezeichnet wird. Ebenso werden jene Personen beleuchtet, die im Hintergrund den Erfolg der Spider Murphy Gang steuern, insbesondere das Management, die Bühnentechnik und die Fans.

Publizist Andreas Mäckler erzählt im Buch "Skandal!" die mal euphorische, mal traurige, immer aber authentische Geschichte einer Band, die seit 40 Jahren im Geschäft ist, mal top, mal flop. Der Biograf hat sich mit sämtlichen Mitstreitern der "Gang" einvernehmlich unterhalten - Typen, die sich nicht immer glänzend verstanden haben, vor allem dann nicht, als der Mega-Erfolg nicht mehr präsent war.Unter diesem Aspekt ist "Skandal!" eine spannende Achterbahnfahrt, die bevorzugt in München spielt, obwohl die große weite Welt zumindest eine Zeitlang im Hintergrund lauert. Ein Buch demnach über eine Band, die ganz weit oben im nationalen Pop-Olymp aufgetaucht ist - und heute vom Ruhm der Vergangenheit zehrt, ohne dabei untergegangen zu sein.Bandleader Günther Sigl, inzwischen auch schon 70 Lenze zählend, ist im Interview mit der Kulturredaktion mächtig stolz auf sein akustisches "Baby". Am 29. und 30. Oktober feiert die "Gang" zusammen mit ihren Fans live in der Münchner "Olympiahalle" ihr 40-jähriges Bestehen. Beide Konzerte sind nahezu ausverkauft.Günther Sigl: Wir hatten über die Jahre hinweg immer wieder Anfragen deshalb, aber ich dachte stets: "Wen interessiert so was?" Doch Andreas Mäckler ließ nicht locker. Irgendwann sagte ich etwas entnervt zu ihm: "Okay, fang halt mal an damit, dann sehen wir schon, was mit der Sache passiert." Im Anschluss hat Andreas die Interviews mit uns separat geführt. Die Sache wurde immer spannender. Schließlich haben wir das Projekt akzeptiert, für toll gefunden und autorisiert.Das Interesse an diesem Projekt von außen ist immer mehr gewachsen. Und die Fans finden es inzwischen toll, dass wir so eine Sache durchgezogen haben. Das schmeichelt uns schon sehr! Während man dem Autor fürs Buch erzählt hat, gab es überhaupt keine Vorstellung davon, wie das fertige Produkt aussehen soll. Aber jetzt sind wir wirklich alle daran Beteiligten richtig zufrieden damit. Das Buch ist so ehrlich wie möglich ausgefallen. Irgendwie ist es super, wenn man sich auf über 300 Seiten selbst wiederfindet.Der Mann ist echter Profi in seinem Genre, insofern ist es sein Buch. Wir haben ihm bei der Struktur weitgehend freie Hand gelassen. Sein Schreibstil ist sehr speziell, total lässig. Insofern bin ich mir sicher, dass er gut zu unserer Band passt. Es ist aufregend und interessant, wenn man in Form eines Buchs seine eigene Familien-Historie liest. Da kriegt man hautnah mit, wie externe Menschen dein ureigenes Leben sehen.Man kann ja nicht immer auf der Sonnenseite stehen. Ich kenne keinen einzigen Künstler, der stets dort gestanden hätte. Aber immerhin, wir können seit vier Dekaden von der Musik leben. Und das ich, als totaler Autodidakt! Selbst wenn es zwischenmenschlich wie kommerziell finstere Zeiten gab: Wir fristeten unser Dasein all die Jahrzehnte über ausschließlich mit der Musik. Ich persönlich mache weiter, solange es mein Gesundheitszustand zulässt. Was sollte ich auch sonst tun? Die Kunst ist der einzige Grund, warum ich überhaupt auf der Welt bin.Wir waren seit der Gründung eine bayerische Rock'-n'-Roll-Gruppe, der Tradition von Gene Vincent oder Elvis Presley verpflichtet. Aber gewehrt haben wir uns gegen die NDW-Ecke nie. Das tun wir bis heute nicht. Warum sollten wir das tun? Für die Verkaufszahlen unserer Platten war das zumindest eine Zeitlang großartig. Nur: Als der "Neue Deutsche Welle"-Hype vorbei war, haben wir uns sehr rasch wieder als "Bayerische Rock & Roller" bezeichnet. Wie das Volk da draußen uns bezeichnet, ist uns vollkommen wurst.Das sind mittlerweile echte Evergreens! Natürlich freut man sich darauf, so etwas irgendwann komponiert zu haben. Es geht dabei um Stimmung, um Atmosphäre, um Zeitgeist. Das hat Pop-Musik stets ausgezeichnet.Zu Beginn haben wir uns fast schon geschämt für all die Komplimente. Inzwischen ist Gelassenheit eingezogen. Wir freuen uns über all die Anerkennung. (lacht) Wir glauben mittlerweile sogar, die Medien haben recht damit.Dadurch dass die beiden Konzerte in der Münchner "Olympiahalle" schon heute nahezu ausverkauft sind, haben wir festgestellt: "Hoppla, wir sind wieder im Rennen!" Und darin bleiben wir einfach mal, so lange man uns lässt. Es scheint, der Sound der 'Spider Murphy Gang' hat etwas in sich, das eine Menge Menschen, ob alt oder jung, irgendwie berührt. Das überrascht zwar. Aber es macht uns auch fröhlich und selbstbewusst. Es wird also irgendwie weitergehen.Die "Spider Murphy Gang" spielt am Samstag, 9. September, in Nürnberg im Serenadenhof.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0

