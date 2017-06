Kultur BY Bayern

02.06.2017

0 02.06.2017

Wieder mal alles auf Anfang bei Claudia Koreck, so scheint es - oder wie sonst lässt sich erklären, dass sie mit Ehemann Gunnar (der übrigens in ihrer Band mitmischt, sowie ihr Produzent und Manager ist) zur Produktion fürs neue Album "Holodeck" einige Wochen lang nach Los Angeles übersiedelte, um im dort ansässigen "Village Studio" mit Studio-Cracks zu arbeiten?

Ein zerrissener Mensch

Virtuelle Welten

An Bord sind gestandene Musiker wie Gitarrist Robbie McIntosh (Norah Jones, Paul McCartney), Schlagzeuger Aaron Sterling (Lana Del Ray, Shakira), Bassist Sean Hurley (Robin Thicke, Alanis Morissette) und Zweit-Gitarrist David Levit (Rod Stewart, Brooke Fraser). "Das Arbeiten mit diesen Super-Profis war sehr entspannt", schwärmt "Klautsch", wie Koreck von ziemlich jedem genannt wird, "denn es gab von Beginn an ein warmherziges, spannendes Miteinander. Letztlich haben Gunnar und ich die Grund-Melodien bei uns zu Hause in Traunstein ausgetüftelt und aufgenommen. Währenddessen haben wir festgestellt, dass die Sachen ein wenig hausbacken sind, zu nahe an dem dran, was den "Claudia Koreck-Kosmos" bislang ausgemacht hat. Wir brauchten demnach frischen Wind. Und den haben wir uns in LA um die Nase wehen lassen."Denn es ist ja so bei Claudia Koreck: Sie mag nach außen weiterhin wie die personifizierte "Unschuld vom bayerischen Lande" wirken, was ihr breiter Dialekt nur unterstützt. Doch eigentlich ist die 31-jährige Traunsteinerin nach eigener Aussage "Kosmopolitin aus Leidenschaft! Mir kann es gar nicht weit genug weg sein, wenn ich auf Reisen gehe", behauptet sie. "Ich bin nun mal ein zerrissener Mensch: Wenn ich auf dem Land lebe, fehlt mir der Rummel der Stadt. Und wenn ich in der Stadt bin, nervt mich das Gewusel dort rasch. Eigentlich bin ich heimatlos. Zum Glück habe ich meinen wunderbaren Mann und meine wunderbaren zwei Kinder. Die erden mich."Dass "Klautsch" es offensichtlich ernst ist mit dem Globetrottertum, beweist ihr aktuelles siebtes Studioalbum: Es handelt inhaltlich viel vom Unterwegs-Sein, vom Idyll der Natur einerseits, von der Sinnlichkeit des urbanen Lebens andererseits, musikalisch wird ein spannender Mix aus Pop, Blues, Soul, Funk, Ballade geboten. Gesungen wird dieses Mal, - es handelt sich um ein Doppelalbum - auf Bayerisch wie auf Englisch. Gelegentlich gehen beide Idiome völlig problemlos Hand in Hand."Wir haben zuerst vorgehabt, eine rein englischsprachige Scheibe hinzubekommen, um wegzukommen vom Bayerisch-Gefängnis", gibt "Klautsch" lachend preis. "Ich war irgendwie gelangweilt von mir selbst. Doch dann gesellten sich Gedanken zu mir, die ich zunächst nur in meiner Heimatsprache ausdrücken konnte. So war irgendwann klar, dass wir eine Art Spagat machen müssten, damit beide kreativen Seelen in meiner Brust befriedigt werden würden. Dadurch war irgendwann folgerichtig, es läuft auf eine Doppel-CD hinaus."Und was hat es nun mit dem sperrig wirkenden Albumtitel auf sich? "Mein Mann ist riesiger Star-Trek-Fan", erzählt Koreck. "In dieser Science-Fiction-Kultserie wird das Holodeck als ein Raum dargestellt, in dem beliebig viele virtuelle Welten mittels einer bestimmten Technik simuliert werden können. Wir fanden beide, so ein Titel passt prima in unsere heutige verrückte Welt. Selbst wenn meine Musik nach wie vor bodenständig ist, dem Singer/Songwriter-Gedanken verbunden. Aber mit dem Anspruch an die Moderne."Claudia Koreck spielt am Freitag, 24. November (20 Uhr), im Casino-Saal in Amberg.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und www.nt-ticket.de