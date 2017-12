Kultur BY Bayern

06.12.2017

06.12.2017

München. "Andy ... schrecklich ... tanzen." Andy McCluskey ist sich dieses Defizits bewusst. Dies gleicht der fitte Sänger (58) aber durch ungeheuere Energie aus. "Ich kann das die ganze Nacht", grinst der Frontmann von "Orchestral Manoeuvres in the Dark", kurz OMD in München. Mit dem kongenialen Paul Humphreys (57) lässt er Taten folgen. Mit starker Drumpräsenz und packenden Keyboard-Lines bringen die britischen Pioniere des New Wave mit einem außergewöhnlichen zweistündigen Set die rappelvolle Tonhalle zum Kochen. "Maid of Orleans" etwa zieht mehrminütige Ovationen nach sich. Als die lebhaften Fans sogar beim brandneuen Material textsicher mitsingen, waren die Herren in den trendigen schwarzen Hemden endgültig perplex. Und OMD liefert. Das Finale mit dem Antikriegssong "Enola Gay", dem Kracher "Electricity" und dem überwältigenden "Pandora's Box" gehört zum Besten, was das Genre zu bieten hat, und lässt Fans und Band begeistert zurück. Bild: Tobias Schwarzmeier