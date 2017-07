Kultur BY Bayern

Nicht nur für Coburger sind die Freiluftkonzerte auf dem Schlossplatz Coburg ein fester Bestandteil des Sommers geworden. Seit einigen Jahren lockt der HUK-Coburg open-air-sommer mit herausragenden Shows und Konzerten auf dem Schlossplatz Tausende Besucher nach Oberfranken. Auf ihrer "MannHeim Zu Dir"-Tour machen die Söhne Mannheims am Freitag, 25. August, in der Vestestadt Halt. Mit Andreas Bourani steht am Samstag, 26. August, ein weiterer deutscher Überflieger auf der Schlossplatz-Bühne. Den Abschluss macht ein Altmeister der deutschen Musik: Marius Müller-Westernhagen (Bild). Seine "MTV Unplugged"-Tour bringt ihn am Sonntag, 27. August, nach Coburg. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden und bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung". Bild: Joerg Steinmetz/Virgin