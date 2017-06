Kultur BY Bayern

05.06.2017

"Rock im Park" endet mit Explosionen, Feuer und Radau - aber der guten Art. Rammsteins spektakulärer Auftritt zum Finale ist der Höhepunkt eines fast ungetrübten Festivals. Hätte nicht der Auftritt der Bombastrocker zuvor bei Schwesterfestival "Rock am Ring" wegen einer Terrorwarnung abgesagt werden müssen.

Rag'n'Bone Man genial

Hitze und Starkregen

Rock im Park in Zahlen Mehr als 88 000 Festivalfans



Rund 90 Bands traten auf drei Bühnen auf. 50 Gerüstbauer verbauten dafür 250 Tonnen Stahl



500 000 Watt wurden benötigt



Techniker verlegten 53 Kilometer Kabel für Licht, Ton und Strom



1000 Ordner und 1600 Gastro-Mitarbeiter waren im Einsatz (tos)

Festivalsplitter

Mit Rammstein und den Toten Hosen bringen zwei alte Schlachtrösser der deutschen Rockszene als Zugpferde unter den mehr als 90 Bands das friedlich-fröhliche Festivalwochenende so richtig auf Trab. Rammstein feiert nach sieben Jahren ein fulminantes Comeback beim Traditionsfestival. Zwischen charakteristischen Pyroblitzen und Feuerfontänen lässt der brachial-melodische Sound das Zeppelinfeld erbeben. Beim donnernden "Ich will", dem satirischen "Amerika" oder der Ballade "Engel" gibt das ekstatische Publikum Vollgas. Die Texte kennen sie alle und singen lautstark mit.Auch bei den Liedern der Altpunks der Toten Hosen, die ein ausgiebiges Best-of ihrer Hits liefern. Von "Hier kommt Alex" über "Paradies" bis zum Celentano-Cover "Azzurro" haben sie nichts von ihrem ungeheueren Mitgröhl-Faktor verloren. Die Alternative-Metal-Formation System of a Down steht ihnen als Headliner am Samstag in nichts nach.Für frische Akzente sorgten beim dreitägigen Festival Newcomer, Durchstarter und ein angehender Weltstar. Obwohl der Neo-Blues von Rag'n'Bone Man deutlich andere Töne als die harte Metal-Fraktion anschlägt, ist das Publikum hingerissen. Die warme und eindringliche Stimme Rory Grahams, die punktuell so viel Tiefe, Ecken und Kanten offenbart, kreiert eine für einen Festivalauftritt ungewöhnliche Wohlfühlathmosphäre. Hits wie "Human" oder "Skin" erzeugen Gänsehaut.Die bekommen die Fans auch, als Prophets of Rage - mit ehemaligen Mitgliedern von Rage Against The Machine - den Kultklassiker "Killing in the Name" spielen. Aus einem stilistisch gut gemischten Line-Up stechen auch die Auftritte von Kraftklub, Marteria, den Beatsteaks und den Broilers hervor.In diesem Feld ist Liam Gallagher allenfalls ein Farbtupfer. Das Ex-Oasis-Enfant-terrible muss seinen lediglich grundsoliden Auftritt einige Stunden vorverlegen, um in Manchester beim Benefizkonzert für die Opfer des Anschlags vor zwei Wochen zu spielen. Wieder das Thema Terror. Die Bedenken sind auch am Dutzendteich allgegenwärtig.Doch die hartgesottene Festivalgemeinde lässt sich das Feiern am Wochenende weder davon noch vom Wechselbad aus Hitze und Starkregen vermiesen. Sonst nur mild politisch (außer bei Spitzen der Bands gegen US-Präsident Donald Trump), setzt sie mit Plakaten Zeichen für Frieden und gegen den Terror. Als Zehntausende in Nürnberg am Freitagabend gemeinsam mit Campino und Co. "Tage wie diese" singen, ist es noch eine Spur lauter als gewöhnlich. Die trotzige Botschaft: Wir lassen uns nicht einschüchtern.Eine Terrorwarnung mit Evakuierung des Geländes und eine zeitweiser Abbruch des Schwesterfestivals "Rock am Ring" am Freitag sorgten auch in Nürnberg für Schreckmomente. Die schnelle Information durch Veranstalter Argo-Konzerte, dass am Zeppelinfeld keine Gefährdungslage vorlag, folgte am Samstag schließlich auch die Entwarnung am Nürburgring. Die Polizei in Hessen ermittelt nun gegen drei Männer und durchsuchte deren Wohnungen. Einen konkreten Tatverdacht gibt es laut Polizei derzeit aber nicht.Sprecher von Feuerwehr und Polizei lobten das Verhalten der Besucher auch angesichts der verschärften Sicherheitsmaßnahmen. In ihrer Bilanz sprachen die Sicherheitskräfte von einem ausgesprochen friedlichen Verlauf. So habe sich etwa die Zahl der Diebstähle im Vergleich zum Vorjahr halbiert - trotz höherer Besucherzahlen. Bis Sonntagmorgen kam es laut Polizei zu 40 Fällen. Auch die Zahl der Körperverletzungen sei von 16 im Vorjahr auf 4 zurückgegangen. Die Sanitätsdienste zählten bis zum Sonntagmorgen 2710 Einsätze (Vorjahr: 1933), meist wegen Kreislaufproblemen durch die Hitze, Schürfwunden, Prellungen, Zeckenbissen. Drei Verletzte gab es, als auf dem Campingplatz eine Flasche mit Trockeneis explodierte. (dpa)