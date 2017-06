Kultur BY Bayern

22.06.2017

22.06.2017

München. Es sind Werke, bei denen die Architekten mit dem baulichen Erbe mit besonderem Respekt umgegangen sind. In mehreren Kategorien verliehen Schirmherr Kunstminister Ludwig Spaenle und Architektenkammerpräsidentin Christine Degenhart (links) den neuen Staatspreis "Bauen im Bestand". Einen der von der Bayerischen Architektenkammer ausgelobten Preise ging dabei an das Büro Brückner & Brückner. Die Tirschenreuther Architekten Christian und Peter Brückner (von rechts) und ihr Team wurden für die Sanierung der Intarsien in Stein auf der Burg Falkenberg geehrt. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Mit dem Staatspreis zeichnete der Minister auch die Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Richard-Wagner-Museum in Bayreuth und die Neugestaltung eines Verwaltungsgebäudes am Bavariaring München aus. Die Preise sollen künftig alle zwei Jahre vergeben werden. Bild: Tobias Hase