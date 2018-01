Kultur BY Bayern

19.01.2018

München. Bayerns Medienministerin Ilse Aigner überreichte am Freitag bei einer Gala im Münchner Prinzregententheater den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten an Werner Herzog, den sie als "schöpferische Urgewalt" beschrieb. "Mit seinem Kino öffnet uns Werner Herzog ein Fenster in die Welt. Er ist der große Abenteurer unter den deutschen Regisseuren."

Zahlreiche Autogramme musste Hollywoodstar Diane Kruger auf dem Roten Teppich schreiben. Sie erhielt den Preis als beste Darstellerin für ihre Rolle in Fatih Akins "Aus dem Nichts". Akin wurde von der Jury als bester Regisseur ausgezeichnet. Den Preis als beste Darsteller bekamen David Kross und Frederick Lau für ihre Rollen in "Simpel". Einen Pierrot als beste Nachwuchsdarstellerin erhielt Verena Altenberger für "Die beste aller Welten". Als bester Nachwuchsdarsteller wurde Jonas Dassler für seine Rollen in "LOMO - The language of many others" und "Das schweigende Klassenzimmer" geehrt. Den Publikumspreis, der von den Zuschauern von kinokino, dem Filmmagazin und den Hörern von Bayern 1 ausgewählt wurde, erhielt Bora Dagtekin für seinen Film "Fack ju Göhte 3".