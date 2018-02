Kultur Bayern

22.02.2018

43

0 22.02.201843

Jim Knopf, Lukas, das Urmel und Mama Wutz - die Figuren der Augsburger Puppenkiste gehören zur Fernsehgeschichte der Bundesrepublik. Jetzt wird das bekannteste Marionettentheater des Landes 70. Ohne große Feierlichkeiten.

"Der gestiefelte Kater" als Premierenstück

Diskussionen über kindgerechte Serien

Professor Habakuk Tibatong und Folien-Meer

Marionette als Ampelmännchen