Politik BY Bayern

18.01.2018

5

0 18.01.2018

Markus Söder wirkt in diesem Moment noch etwas größer als seine offiziellen 1,94 Meter. Er steht bei der CSU-Klausur auf Kloster Banz zur Abschluss-Pressekonferenz am Pult, als ihm Fraktionschef Thomas Kreuzer mit euphorischen Worten schmeichelt.

In der Grenznähe

Tarifdschungel aufräumen

Bad Staffelstein. Söders Rede vor den Abgeordneten sei "der Höhepunkt der Tagung" gewesen, so Kreuzer. In zehn Punkten hat Söder seine künftigen Regierungspläne erläutert. Die Abgeordneten sind darüber so begeistert, dass sie die geplante Aussprache ausfallen lassen und stattdessen anhaltend im Stehen applaudieren.Als erste Punkte nennt Söder Sicherheit und Rechtstaatlichkeit. 1000 zusätzliche Polizisten will er einstellen und für den Streifendienst in die Inspektionen überall im Land schicken, damit die Präsenz der Uniformierten auf den Straßen erhöht wird. Als Konsequenz aus dem Flüchtlingszustrom belebt er die 1998 abgeschaffte bayerische Grenzpolizei wieder. Sie soll zwar nicht die Kontrollen an den Grenzübergängen übernehmen - dafür ist die Bundespolizei zuständig -, aber im Grenzraum für mehr Sicherheit sorgen.500 Beamte sollen der neuen Einheit angehören, zusammengefasst aus Schleierfahndern und regulären Einsatzkräften, die schon bisher für den Dienst in Grenznähe abgezogen waren. Die Bürger sollten wissen, dass es eine eigene bayerische Polizeitruppe für die Sicherheit in den Grenzregionen zu Tschechien und Österreich gebe, erläutert Söder.Zu diesem Paket gehört auch die Gründung einer bayerischen Zentralbehörde für Asyl und Abschiebung, Söder nennt sie in Anlehnung an die entsprechende Bundesbehörde kurz "Bayern-Bamf". Die soll dafür sorgen, dass anerkannte Asylbewerber "alle Chancen" für eine Integration erhielten und abgelehnte ohne Aufenthaltsrecht zügiger abgeschoben werden. Gerade da habe die Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt, dass Reibungsverluste zwischen Behörden für unnötige Verzögerungen gesorgt hätten, sagt Söder. Um Widersprüche gegen abgelehnte Asylanträge schneller bearbeiten zu können, möchte Söder noch heuer 50 zusätzliche Verwaltungsrichter anstellen.Im Bereich Soziales plant Söder, den geförderten Wohnungsbau voranzutreiben. Dazu greift er die alte Forderung der Opposition nach Gründung einer staatlichen Wohnungsgesellschaft auf, die er "Bayern-Heim" nennt. Bis 2020 soll diese für 4000 mietgünstige Wohnungen für Staatsbedienstete und Beschäftigte in sozialen Berufen schaffen, vorwiegend in den Ballungszentren. Damit mehr Bayern ihren Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen können, kündigt Söder eine bayerische Eigenheimzulage und dazu ein Baukindergeld in Höhe von 1200 Euro pro Jahr und Kind für zehn Jahre an. Den Familien verspricht er zudem eine verlässliche Perspektive für Betreuung ihrer Kinder bis zum zehnten Lebensjahr. Mehr Plätze und Erzieher in Kitas soll es geben, die komplette Kostenfreiheit steht dafür nicht auf Söders Agenda.Aufmerksam gelesen hat Söder auch eine aktuelle Studie, wonach 93 Prozent der Bayern ein würdiges Leben im Alter für besonders wichtig halten. Deshalb will er zur Entlastung betreuender Angehöriger ein Landespflegegeld einführen. Ergänzt werden soll diese Initiative durch ein neues Landesamt für Pflege und die Verdoppelung der gut 600 staatlichen Hospiz- und Palliativplätze. Die erste 100 sollen bis 2020 entstehen.Im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs will Söder mit dem Tarifdschungel in Bayern aufräumen und die Fahrpläne landesweit digitalisieren. "ÖPNV-Plan 50" heißt das Projekt, weil es bis 2050 laufen soll. Auch für die Natur will Söder etwas tun. Der Ausstieg aus dem umstrittenen Pflanzenschutzmittel Glyphosat soll in Bayern schneller erfolgen als die Bundesvorgabe von fünf Jahren und statt strikter Vorgaben zum Flächensparen will Söder durch finanzielle Anreize zur Revitalisierung von Ortskernen und versiegelter Flächen anregen. Natürlich werden die Pläne einiges kosten, das räumt Söder auf Nachfrage ein. Von "mehreren 100 Millionen Euro" spricht er verteilt über die nächsten Jahre. Doch das sei zu stemmen, ohne das Ziel des Schuldenabbaus bis 2030 zu gefährden. Die Steuereinnahmen seien weiter gut und bis Ende 2018 werde der Freistaat an die fünf Milliarden Euro Rücklagen haben. Als Notgroschen stünde die 1,44-prozentige Staatsbeteiligung am Energieversorger Eon zur Verfügung.Übers Geld macht sich der scheidende Finanzminister ohnehin die wenigsten Sorgen, vielmehr über den Wahlerfolg im Herbst. Ziel sei es, Politik für alle Bürger Bayerns zu machen, aber konservative Wähler besonders an die CSU zu binden, betont Söder. Es gehe um effizientes Regierungshandeln und einen konservativen geistigen Überbau. "Langfristige Verlässlichkeit und ständige Erneuerung sind die Grundlage für unseren politischen Erfolg", erklärt Söder. Das sei seit nunmehr über 60 Jahren so.Bei den CSU-Abgeordneten sorgt Söder mit der Agenda für Aufbruchstimmung. "Der Markus Söder ist schon ziemlich genial", sprudelt es aus dem Amberger Harald Schwartz heraus. Hervorragend sei dessen Auftritt gewesen, er habe es verstanden, alle mitzunehmen. "Wenn das so weiterläuft, haben wir bei der Landtagswahl eine gute Chance", meint Schwartz. "Das war heute ein sehr starker Aufschlag von Markus Söder", zeigt sich der Wunsiedler Martin Schöffel "begeistert". Wenn sie nicht aufpassen in der CSU, wird aus Söder noch ein Zwei-Meter-Mann.