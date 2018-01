Politik BY Bayern

Ingolstadt. (KNA) Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma wirft der Staatsanwaltschaft Ingolstadt "Untätigkeit gegenüber rassistischer Wahlwerbung" vor. Sie habe ein Strafverfahren gegen die NPD wegen Volksverhetzung eingestellt, teilte der Zentralrat mit Sitz in Heidelberg am Dienstag mit. Hintergrund sind im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 in Ingolstadt aufgehängte NPD-Plakate mit dem Spruch "Geld für die Oma, statt für Sinti und Roma". "Die Staatsanwaltschaft entlässt den geistigen Brandstifter dieser rassistischen Hetze aus seiner Verantwortung vor dem Gesetz", sagte Zentralratsvorsitzender Romani Rose.

Die Verfahrenseinstellung wird laut Zentralrat von der Staatsanwaltschaft damit begründet, dass jene Person, die die NPD-Plakate aufgehängt habe, nicht ermittelt werden könne. Dafür, dass die Plakate auf Veranlassung der NPD aufgehängt worden seien, gebe es zudem keine Anhaltspunkte. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich auf Anfrage am Dienstagmittag nicht zu dem Thema. Rose erklärte dazu, "mit einer derart abenteuerlichen Argumentation und der zugrundeliegenden Logik" erteile die Staatsanwaltschaft rassistischen Parteien "einen Freibrief zur straflosen Verbreitung ihrer Propaganda". Man habe die Stadt 2017 dazu aufgefordert, die Plakate abhängen zu lassen. "Die Stadt weigerte sich, da ihrer Rechtsansicht zufolge eine Volksverhetzung nicht vorliege und die rassistische Parole von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Die Stadt hatte positive Kenntnis von den Plakaten. Wären diese ordnungswidrig aufgehängt worden und nicht der NPD zuzuordnen, hätte die Stadt die Abhängung veranlasst." Gegen die Einstellung hat der Zentralrat eigenen Angaben zufolge Beschwerde eingelegt.