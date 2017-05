Politik BY Bayern

31.05.2017

München. Vor dem Hintergrund aktueller rechtsextremistischer und islamistischer Bedrohungen hat Innenminister Joachim Herrmann im Landtag davor gewarnt, linksextremistische Bewegungen aus den Augen zu verlieren. "Linksextremisten wenden rücksichtslos Gewalt an und haben das Ziel, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen", sagte Herrmann im Innenausschuss. Ihre Attacken würden rechtsgerichteten Organisationen genauso gelten wie demokratischen Parteien und staatlichen Einrichtungen. Immer wieder würden auch Polizisten Opfer von Angriffen. Gewalt werde von Linksextremisten zur Durchsetzung ihrer Ziele als legitimes Mittel erachtet.

Laut Verfassungsschutzbericht umfasst die linksextreme Szene in Bayern rund 3400 Personen, 690 davon gelten als gewaltorientiert. Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten ist seit 2012 um gut 70 Prozent auf über 500 gestiegen, knapp die Hälfte davon betraf die Landeshauptstadt München. Die Zahl der verübten Gewalttaten lag in den vergangenen Jahren bei durchschnittlich 70, lediglich 2015 ragte wegen vieler Straftaten im Umfeld des G7-Gipfels in Elmau und linken Gegenveranstaltungen zu Pegida-Demonstrationen heraus.In der Oberpfalz führt der Verfassungsschutzbericht die Ortsgruppe Weiden der 1999 gegründeten "Linksjugend" auf, die sich auf Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus beruft, sowie die in Regensburg ansässige antifaschistische "anita f."-Gruppe, die staatliche Strukturen ablehnt und Kontakt zu gewaltbereiten Linksextremisten hält.Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze betonte, Gewalt sei kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Dennoch müsse konstatiert werden, dass die Zahl linksextremistischer Straftaten in Bayern im bundesweiten Vergleich "moderat und zum Teil rückläufig" sei. Polizei und Verfassungsschutz mahnte sie, eine klare Grenze zwischen Linksextremisten und Personen zu ziehen, die sich friedlich gegen Rechtsextremismus und Rassismus engagierten. Redner der anderen Fraktionen sprachen sich für eine verstärkte Präventionsarbeit vor allem an Schulen aus.