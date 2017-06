Politik BY Bayern

Eichstätt/Würzburg. (epd/KNA) Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hat sich am Mittwoch ziemlich unbeeindruckt über die Kritik an seiner Entscheidung gezeigt, einen umstrittenen Kandidaten zur Diakonenweihe zuzulassen. Der junge Mann aus dem Erzbistum Bamberg war im Jahr 2013 wegen rassistischer und antisemitischer Äußerungen aus dem Priesterseminar des Bistums Würzburg entlassen worden.Hanke verteidigte seine Entscheidung vor Journalisten: "Wir weihen keine Heiligen zu Diakonen, Priestern oder Bischöfen, sondern Menschen. Erfahrene Barmherzigkeit verändert am meisten." Der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, kritisierte Hanke für das Ausstellen eines "Persilscheins".Hanke sagte, der Wunsch, Diakon und später Priester zu werden, habe den Mann nach seinem Rauswurf weiter begleitet. Im Bistum Eichstätt sei sein Handeln psychotherapeutisch aufgearbeitet worden. Er habe pastorale Praktika absolviert und sei von mehreren Gremien, Geistlichen und letztlich ihm selbst mehrfach auf seine Gesinnung hin überprüft worden. Auch habe man sich in der Heimatgemeinde des Mannes nach ihm erkundigt. "Der Mann ist jetzt ein anderer als 2013", erklärte Hanke. Der Bischof betonte, dass Antisemitismus und rechtsradikales Gedankengut in der katholischen Kirche nichts zu suchen hätten. Mit Zentralrats-Präsident Schuster will er nun das Gespräch suchen.Hanke verwies auf die "massive persönliche Anstrengung des Kandidaten", auf einem zweiten Weg doch noch seine Weihen zu erhalten. Dass sich der Mann bislang nicht selbst zu den damaligen Vorfällen und seiner Motivation, Priester zu werden, geäußert hat, erklärt Hanke mit dem hohen Druck, der seit Bekanntwerden seiner damaligen Äußerungen auf dem Anwärter lastete. Er sei geradezu traumatisiert und leide unter Schlafstörungen. Auf seine Weihe zum Diakon, der auch die Weihe zum Priester folgen soll, hatte ihn der Eichstätter Domkapitular Alois Ehrl in Schwabach vorbereitet. Der Mann werde auch nach der Weihe weiter unter Beobachtung stehen.Zentralrats-Präsident Schuster hatte bereits in den vergangenen Tagen Kritik an der Entscheidung geübt. Auch nach der Erklärung Hankes blieben seine tiefen Zweifel bestehen, sagte Schuster am Mittwoch. "Gerade auf die Fragen, ob er Reue gezeigt habe, hat Bischof Hanke nur sehr zögerlich reagiert." Außerdem verwies Schuster auf das Ergebnis der Untersuchungskommission zu den Vorgängen im Würzburger Priesterseminar. Diese hätten dem Kandidaten "eine höchst bedenkliche Grundhaltung, nicht einen Ausrutscher aufgrund von jugendlichem Leichtsinn attestiert".Vor einer so weitreichenden Entscheidung hätte die Kommission erneut hinzugezogen werden müssen, meinte der Zentralratspräsident. Dass der damals von der Priesterausbildung ausgeschlossene Seminarist "jetzt ausgerechnet in einem geistlichen Amt und als Seelsorger agieren wird und die Kirche ihm einen Persilschein ausstellt, ist inakzeptabel". Hanke hatte erklärt, den Abschlussbericht der Kommission nicht gelesen zu haben. Er sei aus Datenschutzgründen nicht zugänglich.Der Vorsitzende des Untersuchungsgremiums, Norbert Baumann, erklärte auf Anfrage, die Kommission sei in die jetzige Entscheidung in Eichstätt nicht eingebunden gewesen. Er könne sie "aufgrund der mir bekannten öffentlichen Erklärungen" auch nicht nachvollziehen. Die Kommission habe damals nicht nur Fehlverhalten, sondern eine Fehleinstellung festgestellt. Für einen grundlegenden Einstellungswandel des Kandidaten sehe er bisher keine Belege.Der ehemalige Richter erinnerte daran, es habe sich damals um inakzeptable und unerträgliche KZ-Witze gehandelt, "womit die fabrikmäßige Ermordung unzähliger jüdischer Kinder, Frauen und Männer im Dritten Reich zum Gegenstand von Spott und Hohn gemacht wurde".