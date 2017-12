Politik BY Bayern

29.12.2017

0 29.12.2017

Nürnberg. Bei der bayerischen Polizei haben sich in den vergangenen Jahren rund zwei Millionen Überstunden angehäuft. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken etwa kommen im Schnitt auf einen Beamten 60 Überstunden. Grund sei die "extreme Arbeitsbelastung", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Nürnberg. Als Beispiel führte er den personalintensiven Einsatz beim G7-Gipfel im Juni 2015 auf Schloss Elmau an. "Seitdem ist der Stand der Mehrarbeitsstunden leider auf konstant hohem Niveau." Auch die anhaltende Terrorgefahr führe zu Mehrarbeit.

Herrmann erhofft sich eine deutliche Senkung durch mehr Auszahlungen von Überstunden. Dafür will der Minister mehr als fünf Millionen Euro bereitstellen. Der Landtag muss dem aber noch zustimmen. Außerdem will Herrmann "eine spezielle bayerische Tradition" aufgeben: Bisher führen an den Flughäfen Nürnberg und Memmingen Landespolizisten die Grenzkontrollen durch. Künftig soll dies, wie eigentlich üblich, die Bundespolizei machen. Die bei der Landespolizei frei werdenden Kapazitäten könnten an anderer Stelle genutzt werden. In der ersten Jahreshälfte 2018 sollen 575 neu ausgebildete Polizisten den Dienst aufnehmen. Allerdings gehen gleichzeitig 517 Beamte in den Ruhestand.