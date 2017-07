Politik BY Bayern

12.07.2017

Die Städte im Freistaat warnen: Die Gefahr von Diesel-Fahrverboten ist noch nicht gebannt. Und sie haben Forderungen an den Freistaat. Ein neuer Vorsitzender soll die Wünsche des Bayerischen Städtetags durchsetzen.

Wohnungsbau im Visier

Luftreinhaltungs-Gipfel

Rosenheim. Der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) ist neuer Chef des Bayerischen Städtetages. Erwartungsgemäß wurde der 52-Jährige am Mittwoch in Rosenheim zum Vorsitzenden des Kommunalverbandes gewählt. Der studierte Verwaltungsjurist erhielt alle Delegiertenstimmen. Er hatte nach einer verbandsinternen Absprache keinen Gegenkandidaten. Der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) wurde ebenfalls einstimmig zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 2. Vizevorsitzender bleibt Dingolfings parteiloser Rathauschef Josef Pellkofer.Gribl, der auch einer der Stellvertreter von Horst Seehofer als CSU-Vorsitzender ist, löst den Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) ab, der den Städtetag sechs Jahre leitete. Gribls Amtszeit beträgt drei Jahre. In seiner Geburtsstadt Augsburg ist der dreifache Vater seit neun Jahren Rathauschef.Ein Schwerpunkt seiner Amtszeit werde der Wohnungsbau sein, sagte Gribl nach seiner Wahl. "Dranbleiben müssen wir auch an der Integration der Flüchtlinge." Das Thema sei zuletzt etwas aus dem Blick geraten. Ein dritter Schwerpunkt werde die Umsetzung des wiedereingeführten neunjährigen Gymnasiums sein. "Wie gestalten wir sie und wer zahlt?", laute hier die Frage. Das schon vor einem Jahr festgelegte Thema der Jahresversammlung - "Mobilität und Stadtentwicklung" - hat aktuelle Brisanz bekommen. Denn vor einem Monat wurden Überlegungen des Münchener Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) zu einem möglichen Diesel-Fahrverbot in der Landeshauptstadt bekannt. Die Staatsregierung und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnen dies ab.Solche Verbote sind aus Sicht des Städtetages trotz der Zusage der bayerischen Autobauer zum Umrüsten ihrer Fahrzeuge noch nicht vom Tisch. Um gerichtlich drohende Verbote abzuwenden, brauche es schnell wirkende Verbesserungen, sagte Maly bei dem Treffen von Rathauschefs aus 280 Kommunen. Eine Umrüstung vieler Dieselfahrzeuge, die nicht die geforderte Euro-6-Norm erfüllen, werde "nicht so schnell gehen". An die Adresse der Automobilindustrie sagte Maly mit Blick auf den Abgasskandal: "Das Versprechen in den Prospekten ist das Mindeste, was eingehalten werden muss."Zum Luftreinhaltungs-Gipfel an diesem Donnerstag bei Regierungschef Horst Seehofer (CSU) kommen die Oberbürgermeister der bayerischen Großstädte mit finanziellen Forderungen. Der Freistaat müsse Anreize nicht nur für das Anschaffen von Elektrobussen, sondern auch für den Kauf etwa von elektrobetriebenen städtischen Müllautos oder Schneeräumfahrzeugen schaffen, erläuterte Maly. Zudem solle der Staat die Zuwendungen für den öffentlichen Nahverkehr mindestens wieder auf die früheren 75 Millionen Euro jährlich anheben.Maly trat Befürchtungen entgegen, das Treffen des Städtetages könnte sich zu einer Art Dieselverbotsversammlung entwickeln: "Ich persönlich glaube nicht, dass das Ende des Diesels eingeläutet ist." Bayerns Bevölkerung wachse aber, dadurch nehme der Siedlungsdruck vor allem auf die Ballungsräume zu. Verkehrsplanung und Stadtentwicklung müssten stärker verzahnt werden, forderte Maly. Arbeitsplatz und Wohnen sollten wieder näher zusammenrücken. Vor dem Hintergrund des stark gestiegenen Online-Handels müssten intelligente City-Logistikkonzepte entwickelt werden