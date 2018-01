Politik BY Bayern

08.01.2018

boomt: Der Freistaat verzeichnet einen Bevölkerungs-Rekord. Drei Regierungsbezirke haben besonders große Zuwächse.

Die Bilanz in den unterschiedlichen Regierungsbezirken bestärkt uns aber auch in unserer Strategie, die ländlichen Räume Bayerns lebens- und liebenswert zu erhalten. Innenminister Joachim Herrmann

Fürth/Weiden. (dpa/ehi) In Bayern leben so viele Menschen wie nie zuvor: Ende 2016 waren es mehr als 12,9 Millionen, wie das Statistikamt am Montag bekanntgab. Das waren 87 000 Menschen mehr als ein Jahr zuvor. Und das, obwohl es auch 2016 wieder mehr Sterbefälle (129 550) als Geburten (125 690) gab. Maßgeblich für den neuen Höchststand war der sogenannte Wanderungsgewinn: Im Lauf des Jahres zogen 96 000 Personen mehr nach Bayern als den Freistaat verließen. "Dabei nahm die deutsche Bevölkerung um 11 012 Personen ab, während die ausländische Bevölkerung um 98 249 Personen anwuchs", teilte die Behörde mit.Das aktuelle Plus entspricht etwa der Einwohnerzahl des Landkreises Garmisch-Partenkirchen. Die größten Bevölkerungszuwächse verzeichneten Oberbayern mit 44 379 Personen (plus 1 Prozent), Mittelfranken (11 373 Personen; plus 0,7 Prozent) und Schwaben (11 971 Personen; plus 0,6 Prozent). Aber auch in allen anderen Regierungsbezirken wuchs die Bevölkerung. Das Plus im Jahr 2015 war aber mit 151 946 aufgrund der hohen Zuwanderung von Schutzsuchenden fast doppelt so hoch gewesen. In der Oberpfalz stieg die Bevölkerung im Jahr 2016 um 6039 auf 1 098 378 Personen. Bei den Kreisen und kreisfreien Städten vermeldeten allerdings die Landkreise Amberg-Sulzbach (103 009 Personen; 559 weniger als im Vorjahr), Neustadt/WN (94 528 Personen; 550 weniger als im Vorjahr) und Tirschenreuth (72 918 Personen; 396 weniger als im Vorjahr) einen Bevölkerungsrückgang.Den größten Anstieg meldete die Stadt Regensburg mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 148 638 Menschen, gefolgt von Amberg mit 42 348 Einwohnern und einem Plus von 1,2 Prozent. In Weiden lebten Ende Dezember 42 494 Personen (plus 1 Prozent) und im Landkreis Schwandorf 145 382 (plus 0,4 Prozent)."Der Freistaat zeigt sich wirtschaftlich mit praktisch Vollbeschäftigung in bester Verfassung", kommentierte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Zahlen. Die Bilanz in den Regierungsbezirken bestärke "uns aber auch in unserer Strategie, die ländlichen Räume Bayerns lebens- und liebenswert zu erhalten".