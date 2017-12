Politik BY Bayern

27.12.2017

München/Friedenfels. (dpa/nt/az) Bayern fördert die Niederlassung von Ärzten in ländlichen Bereichen mit einem eigenen Programm. Im Doppelhaushalt 2017/2018 stünden hierfür 11,2 Millionen Euro zur Verfügung, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) mit. Seit Start der Initiative im Jahr 2012 hätten 386 Haus- und Fachärzte sowie Psychotherapeuten von dem Förderprogramm profitiert. Die meisten Förderungen, nämlich 313, gingen an Hausärzte. "Bei Gesundheitsfragen sind insbesondere unsere Hausärzte die ersten Ansprechpartner. Damit sind sie der Dreh- und Angelpunkt der medizinischen Versorgung."

Ziel sei es, allen Menschen in Bayern eine medizinische Versorgung ohne lange Anfahrtswege zu bieten. "Mit dem Programm leisten wir unseren Beitrag dazu, dass die Menschen auch in ländlichen Regionen weiter möglichst wohnortnah ärztliche Hilfe finden", so Huml. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung würden Versorgungslücken geschlossen. Handlungsbedarf sei derzeit nur bei Hausärzten in den Regionen Ansbach Nord und Feuchtwangen.In der Oberpfalz können solche Förderprogramme die akuten Versorgungsprobleme nicht lösen. In Friedenfels (Kreis Tirschenreuth) etwa, ein rund 1250 Einwohner zählender Erholungsort im Steinwald, gibt es ab dem Jahreswechsel keine Arztpraxis mehr. Nach 31 Jahren geht der letzte Allgemeinarzt in Ruhestand, auch in Zusammenarbeit mit der Gemeinde war kein Nachfolger zu finden. Auch die Gemeinde Freudenberg (Kreis Amberg-Sulzbach" sucht händeringend nach einem Nachfolger für die letzte Gemeinarztpraxis am Ort: Mit einem Flyer und Anzeigen will der 4221-Seelen-Ort Mediziner anlocken und wirbt mit "freundlich zugewandten Menschen und einer starken Dorfkultur" sowie mit "ampel- und staufreien" Möglichkeiten zu Hausbesuchen um Interessenten.Im Kreis Neustadt/WN verfügen laut Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bereits 14 der 38 Städte und Gemeinden über keine eigene Hausarztpraxis mehr. Die Zukunft verspricht kaum Besserung: Hier sind zwischen 31,7 und 41 Prozent der Hausärzte bereits 60 Jahre und älter - die Pensionierung naht.