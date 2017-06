Politik BY Bayern

02.06.2017

2

0 02.06.2017

München. (jum) Das von den bayerischen Finanzämtern erwirtschaftete Steueraufkommen ist seit 2013 um 17,5 Prozent auf 116,5 Milliarden Euro gestiegen. Das geht aus dem erstmals von Finanzminister Markus Söder vorgestellten Steuerbericht für Bayern hervor. Damit hat der Freistaat zuletzt mehr als ein Fünftel der bundesdeutschen Steuereinnahmen generiert bei nur 15,6 Prozent Bevölkerungsanteil. "In Bayern ist die Steuerkraft pro Einwohner am größten", bilanzierte Söder.

Innerhalb Bayerns trägt das Finanzamt München mit 41 Prozent zu allen Steuereinnahmen bei. Hauptgrund dafür sei der Sitz vieler Großunternehmen und internationaler Konzerne in der Landeshauptstadt. Der Rest verteile sich über das Land. Die Oberpfalz vereinnahmte 2016 knapp sechs Milliarden Euro, was einem Anteil von 5,1 Prozent an den gesamtbayerischen Steuererlösen entspricht. Niedriger lag die Quote nur in Unterfranken (4,6).Nach Angaben Söders hat zur positiven Entwicklung nicht nur die gestiegene Wirtschaftskraft des Freistaats beigetragen, sondern auch eine personelle Aufstockung in der Steuerverwaltung. Allein die neuen Steuerfahnder hätten im 2016 für ein Plus von 424 Millionen Euro gesorgt. Insgesamt sei die Ist-Zahl in den Finanzämtern seit 2013 um 303 Vollzeitstellen gestiegen. Im Durchschnitt erwirtschafte jeder Prüfer pro Jahr etwa 1,5 Millionen Euro an Mehreinnahmen.Rückläufig war laut Söder die Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern. Nach dem Hoch 2014 mit fast 6000 Fällen, in denen in der Schweiz erzielte Kapitaleinkünfte vor dem Fiskus verheimlicht wurden, sank deren Zahl 2016 auf 459. Als Grund dafür sah Söder verschärfte Regeln für die strafbefreiende Selbstanzeige und die Lockerung des Bankgeheimnisses der Schweiz. "Wer heute noch Geld in der Schweiz versteckt, ist nicht besonders schlau", sagte Söder.