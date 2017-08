Politik BY Bayern

09.08.2017

4

0 09.08.2017

Die Kommunen in Bayern haben im bundesweiten Vergleich die mit Abstand beste Finanzlage. Hinter dem guten Gesamtbild verbergen sich dennoch viele Problemfälle.

Investoren desinteressiert

Essen Negativ-Spitzenreiter

Der kommunale Finanzausgleich in Bayern mildert glücklicherweise die finanziellen Unterschiede. Wilfried Schober, Direktor des bayerischen Gemeindestags

Gütersloh/München. Das geht aus dem am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten "Kommunalen Finanzreport 2017" der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach ist den Gemeinden und Kreisen im Freistaat 2016 bereits zum sechsten Mal in Folge ein Haushaltsüberschuss gelungen. Und nicht nur das: Mit einem Plus von 1,9 Milliarden Euro haben die Kommunen damit das mit Abstand beste Ergebnis erreicht. Seit 2011 erzielten die Kreise und Gemeinden gar Haushaltsüberschüsse von mehr als 8 Milliarden Euro.Der Bayerische Gemeindetag sieht die Lage der Gemeinden und Kreise trotz der guten Zahlen aber nicht so rosig: "Es gibt in Bayern regionale Unterschiede", sagte Direktor Wilfried Schober. Gerade Städte und Gemeinden im Nordosten Bayerns - etwa in den Kreisen Kronach, Hof, Wunsiedel und Regen - aber auch in Teilen Mittelfrankens hätten nach wie vor große finanzielle Probleme. "Ihre Haushalte weisen hohe Schulden aus, eine schwache Investitionsquote und geringe Einnahmen." Als Gründe nannte er das geringe Interesse von Investoren in den Randlagen Bayerns, abwandernde Bevölkerung, hoher Sanierungsbedarf und gleichbleibend hohe Ausgabenlast. "Der kommunale Finanzausgleich in Bayern mildert glücklicherweise die finanziellen Unterschiede. Aber die strukturellen Probleme bleiben."Dennoch liegt Bayern im Vergleich mit allen anderen Bundesländern unangefochten an der Spitze. In 10 der 13 Flächenländer waren die Kommunen 2016 im Plus. Demgegenüber konnten die Kommunen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Rheinland-Pfalz keine schwarzen Zahlen schreiben. Ursache der sich insgesamt bessernden Haushaltslage ist vor allem die gute Konjunktur in ganz Deutschland.Die mit Abstand höchste Pro-Kopf-Verschuldung unter den Bundesländern weisen das Saarland (3733 Euro), Rheinland-Pfalz (3133), Nordrhein-Westfalen (3095) und Hessen (2964) auf. Vor allem Kommunen in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz kämpfen mit Verbindlichkeiten. Die 17 höchst verschuldeten Kommunen - gemessen an den aufgenommenen Kassenkrediten -liegen in diesen beiden Ländern. An der Spitze liegt Pirmasens in Rheinland-Pfalz mit umgerechnet fast 8000 Euro an Kassenkrediten je Einwohner. "Allein die Stadt Essen führt mehr als doppelt so hohe Kassenkredite wie alle Kommunen in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen zusammen", sagte René Geißler, von der Bertelsmann-Stiftung.Bei den Kämmerern der bayerischen Kommunen spielen die Kassenkredite kaum eine Rolle. Landesweit stehen gerade einmal rund 200 Millionen Euro zu Buche, was einem Wert von 15 Euro je Einwohner entspricht. (Seite 2)