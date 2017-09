Politik BY Bayern

17.09.2017

2

0 17.09.2017

München. Hortplätze und Mittagsbetreuungsangebote für Grundschüler sind vielerorts in Bayern Mangelware: Nur für ungefähr jedes zweite Kind im Grundschulalter gibt es derzeit Plätze in Ganztagsschulen, Horten oder einer Mittagsbetreuung. Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Landtags-SPD hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die SPD-Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr und Martin Güll erneuerten deshalb kurz nach Schuljahresbeginn ihre Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung: Alle Grundschulen in Bayern müssten ein ganztägiges Angebot haben. "Das heißt nicht, dass das jeder annehmen muss, macht ja in den Kindertagesstätten auch nicht jeder. Aber es muss ein Angebot geben", verlangten sie. Von rund 430 000 Grundschülern wurden nach Angaben des Kultus- und des Sozialministeriums zum Stichtag 31. Dezember 2016 knapp 89 000 in Kindertageseinrichtungen betreut - das ist ein Anteil von rund 20 Prozent. Gut 50 000 davon hatten einen der begehrten Hortplätze, die anderen einen Platz in einem Haus für Kinder oder einem Tagesheim.Knapp 27 000 Kinder (6,4 Prozent aller Grundschüler) besuchten zum Jahreswechsel eine gebundene Ganztagsklasse, gut 22 000 (5,3 Prozent) ein offenes Ganztagsangebot. In gebundenen Ganztagsklassen werden Schüler ganztägig im Klassenverband unterrichtet, in offenen Klassen werden die Kinder nach Schule und Mittagessen von Pädagogen betreut.Das Kultusministerium verwies in einer Stellungnahme darauf, dass Bayern die Ganztagsplätze an Schulen "flächendeckend massiv ausgebaut" habe. Auch die Form des Angebots werde dem Bedarf der Eltern entsprechend weiterentwickelt.