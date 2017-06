Politik BY Bayern

Vorra/Nürnberg. Die Brandanschläge auf geplante Asylbewerberunterkünfte in Vorra (Kreis Nürnberger Land) bleiben ungesühnt. Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg lehnte nach Angaben vom Dienstag eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ab, die ein Hauptverfahren gegen zwei Beschuldigte eröffnen wollte. Bereits im Januar hatte die zuständige Strafkammer festgestellt, dass kein hinreichender Tatverdacht mehr gegen die Beschäftigten einer Baufirma bestehe. Eine spätere Verurteilung halte man für nicht wahrscheinlich. Die Staatsanwaltschaft wollte zwei Mitarbeiter eines Betriebs anklagen, weil sie den Brandanschlag verübt hätten, um Schlampereien am Bau der Unterkünfte zu verdecken und ihr Unternehmen vor dem Ruin zu retten. Das OLG ist aber der Ansicht, dass keine "objektiven Beweismittel" die Angeschuldigten der Tat überführen könnten. In der Nacht des 11. Dezember 2014 brannten in Vorra drei unbewohnte Häuser, in die Flüchtlinge einziehen sollten. An einem Nebengebäude wurden ausländerfeindliche Schmierereien entdeckt. Rechtsextreme Motive könne man ausschließen, hatte jedoch die Polizei vor einem Jahr mitgeteilt.