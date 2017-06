Politik BY Bayern

30.06.2017

2

0 30.06.2017

München. Die bayerische Staatsregierung fördert den Anschluss abgelegener Höfe und Siedlungen ans Hochgeschwindigkeits-Internet mit einem speziellen Programm. An diesem Samstag, 1. Juli, startet der sogenannte Höfe-Bonus: ein 400 Millionen Euro schweres Förderprogramm, mit dem vor allem dünn besiedelte Flächen im Freistaat mit schnellem Internet erschlossen werden sollen. "Auch die letzten weißen Flecken auf der Landkarte Bayerns wollen wir an die Datenautobahn anschließen", erklärte Finanzminister Markus Söder (CSU) am Freitag in München. Das seien vor allem Kommunen mit vielen Streusiedlungen und Hoflagen. Diese wolle man beim Ausbau von noch unversorgten Bereichen unterstützen. Für die betroffenen Kommunen werden bestehende Fördersätze erhöht, der Förderhöchstbetrag wird verdoppelt. Verteilt wird das Geld wie folgt: In Oberbayern sollen 110 Kommunen mit rund 80 Millionen Euro profitieren, in Niederbayern 150 Kommunen (120 Millionen Euro), in der Oberpfalz 60 (30 Millionen Euro), in Schwaben 90 (60 Millionen), in Mittelfranken 40 (30 Millionen), in Unterfranken 60 (30 Millionen) und in Oberfranken 70 (50 Millionen).