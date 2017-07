Politik BY Bayern

31.07.2017

Drei Tage lang drehte sich das Anklage-Plädoyer im NSU-Prozess fast nur um Beate Zschäpe. Nun sind die mitangeklagten mutmaßlichen Helfer dran. Die Bundesanwaltschaft wird aber so schnell nicht fertig.

München. Im NSU-Prozess sieht die Bundesanwaltschaft den Vorwurf der Beihilfe zum Mord gegen die beiden Angeklagten Ralf Wohlleben und Carsten S. "in vollem Umfang bestätigt". Das sagte Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten am Montag vor dem Münchner Oberlandesgericht, am vierten Tag des Anklage-Plädoyers - abgeschlossen wird es aber erst nach der Sommerpause.Nach Überzeugung der Ankläger steht fest, dass Wohlleben und S. Anfang 2000 eine Waffe mit Schalldämpfer für Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe besorgt haben. Mit dieser Pistole vom Typ Ceská soll die Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" zwischen 2000 und 2006 neun Menschen türkischer und griechischer Herkunft erschossen haben. Nur für den Mord an einer Polizistin nutzte das Trio eine andere Waffe. Wohlleben und S. hätten die "naheliegende Möglichkeit" erkannt, dass die Pistole benutzt werden würde, um Menschen nichtdeutscher Herkunft zu erschießen, betonte Weingarten. Dennoch hätten die Angeklagten die Waffe beschafft, weil sie sich dem Auftrag der drei Untergetauchten "unbedingt verpflichtet" fühlten. Wohlleben sei zudem "steuernde Zentralfigur" der Jenaer Unterstützerszene gewesen. Dieser sitzt wie Zschäpe schon seit 2011 in Untersuchungshaft.Carsten S., bereits vor längerer Zeit aus der Neonazi-Szene ausgestiegen, hatte zu Prozessbeginn 2013 umfangreich ausgesagt. Er räumte ein, die Waffe in einem Jenaer Szeneladen gekauft und zu Mundlos und Böhnhardt gebracht zu haben. Auftrag und Geld dafür habe er von Wohlleben erhalten, der das bestreitet.Die Rolle der Mitangeklagten André E. und Holger G. werde erst nach den Ferien geschildert, sagte Weingarten. Ganz am Ende kommt Bundesanwalt Herbert Diemer zu den Strafmaß-Forderungen. Dienstag ist der letzte Prozesstag vor der Sommerpause des Gerichts. Die nächsten Verhandlungstage sind der 31. August, der 1. und der 12. September.