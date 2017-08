Politik BY Bayern

04.08.2017

04.08.2017

Für die in Bayern alleinregierende CSU ist die Bundestagswahl nicht nur die Startrampe zur Landtagswahl 2018. Es geht für sie auch um ihre bayerische Privilegien. Davon können andere Regionalparteien nur träumen.

München. Wehe, der bayerische Löwe brüllt. Streit um den Länderfinanzausgleich? Ärger um die Pkw-Maut? Frust über die Flüchtlingspolitik? Wann immer in Berlin etwas geschieht, was der CSU missfällt, bleibt dies nicht lange verborgen. Die CSU bringt damit nicht nur ihre Schwesterpartei CDU bisweilen an den Rand der Verzweiflung - fehlende Durchsetzungskraft kann den Bayern im Bund nicht unterstellt werden. Kein Wunder also, dass in Bayern die Bundestagswahl am 24. September mit besonderem Augenmerk verfolgt wird. Doch woher kommt die bayerische Sonderrolle im Bund?Das Selbstverständnis: Entscheidend für das bundespolitische Verständnis und Selbstbewusstsein der CSU sind die hohen Wahlerfolge und die lange Regierungstradition in München und Berlin. Mit Werten um die 50 Prozent ist die CSU die erfolgreichste Volkspartei innerhalb der westlichen Demokratien und kann mit einer 100-Prozent-Ausbeute bei den Direktmandaten Druck auf die im Bund deutlich schlechter abschneidende CDU ausüben.Die Finanzkraft: Die bayerische Wirtschaft brummt seit Jahren. Galt der Freistaat vor Jahrzehnten noch als Armenhaus, ist er inzwischen unumstrittener Primus. Die Folge: Kein anderes Land zahlt mehr in den Länderfinanzausgleich ein. Davon sind die chronisch klammen Länder finanziell abhängig. Die Bayern nehmen daher für sich in Anspruch, ein gehöriges Wörtchen mitzureden.Die Unionsfraktion: Die CSU nennt die Bildung einer Fraktion im Bundestag mit der CDU eine strategische Doppellösung. Als eigenständige Landesgruppe können sie so seit 1949 als Teil der Unionsfraktion mitreden und zugleich den Kurs bei Bedarf aus München kritisieren. Nur einmal wurde die Gemeinschaft aufgehoben, beim berühmten Kreuther Trennungsbeschluss von 1976. Knapp einen Monat probte die CSU den Aufstand gegen die CDU. Der "Geist von Kreuth" machte auch in der Flüchtlingsdebatte die Runde.Langjährige Regierungsverantwortung: Seit 1949 drückt mit der CSU eine echte regionale Partei der Bundespolitik ihren Stempel auf - fast fünf Jahrzehnte als Teil der Bundesregierung, nur 13 Jahre als Oppositiont. Und obwohl die CSU ausdrücklich betont, dass es ihr zu "keiner Zeit ausschließlich" um die Durchsetzung bayerischer Interessen gehe, sondern immer um Politik für ganz Deutschland, hat der Freistaat dennoch profitiert. Kritiker sehen Bayern bisweilen - etwa beim Bundesverkehrswegeplan - vom Bund bevorteilt, weil ein CSU-Minister dort das Sagen hat.Die absolute Mehrheit im eigenen Land: In gleicher Weise, wie das Gewicht der CSU in Berlin vom Erfolg in Bayern abhängt, zieht die Partei nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch "ihre Stärke in Bayern mit Blick auf die Landtagswahlen auch aus ihrer Stärke und ihren Mitsprache- und Mitbestimmungsmöglichkeiten auf der Bundesebene. Es gehört zur Taktik der CSU, den Wählern in Bayern darzustellen, dass nur sie als Regionalpartei mitregieren kann". CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann macht daraus keinen Hehl: "Wer maximal die CSU unterstützt, bekommt in Berlin maximal Bayern."Parteichef Horst Seehofer: So umstritten der Ministerpräsident bei vielen seiner Kritiker auch sein mag - an seiner politischen Durchsetzungskraft zweifelt niemand ernsthaft. Da kein Nachfolger mit einem ähnlichen Einfluss auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Sicht ist, hat sich die CSU geräuschlos hinter Seehofers Entscheidung gestellt, auch über 2018 hinaus weitermachen zu wollen. Für die Zukunft wünscht Seehofer sich aber einen Nachfolger als Parteichef, der auch am Berliner Kabinettstisch sitzt. Nur so habe die CSU die bundespolitische Kraft, die sie braucht.Zukunftsperspektive: Wer viel hat, kann viel verlieren. Seehofer bezeichnet die Bundestagswahl gar als "Mutter aller Wahlen". Er und die CSU brauchen ein gutes Ergebnis aus mehreren Gründen: Ohne den Erfolg in Berlin fehlt der CSU 2018 die Startrampe, um die absolute Mehrheit in Bayern zu verteidigen. Zugleich droht dann auch eines der Hauptversprechen der CSU, die Obergrenze für Flüchtlinge, noch vor den Koalitionsverhandlungen zu scheitern.Sollte die CSU "ein gutes bis sehr gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl" erreichen, könne Seehofer aus Landtagsfraktion und Partei heraus niemand die Spitzenkandidatur für 2018 abspenstig machen, glaubt auch Münch. Seehofer selbst drückt es etwas anders aus: "Ihr könnt mich nach der Wahl köpfen", sagte er vor Monaten schmunzelnd zum Falle einer Wahlniederlage der CSU.