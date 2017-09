Politik BY Bayern

Am Morgen nach der historischen Wahlschlappe sind die Reihen bei der CSU geschlossen. Den Kopf des Vorsitzenden Horst Seehofer fordert erst einmal keiner. Ob aus ehrlicher Überzeugung oder Selbstdisziplin ist nicht immer zu erkennen.

Offene Zurückhaltung

Bessere Position

Die Oberpfälzer CSU-Ausscheider Barbara Lanzinger



Die Ambergerin (62) trat nicht mehr zur Wahl an, nachdem sie eine CSU-interne Kampfabstimmung um die Direktkandidatur gegen den Neumarkter Bundestagsabgeordneten Alois Karl (CSU) verloren hatte. Sie gehörte dem Bundestag von 2002 bis 2005 und dann ab 2013 an.



Astrid Freudenstein



Die Regensburgerin wurde 2013 über die Landesliste gewählt. Am Sonntag wurde sie zweite Nachrückerin - nach Spitzenkandidat Joachim Herrmann. "Ich wusste, dass es eng wird, und hatte immer auch mit einem Ausscheiden gerechnet", teilte sie am Montag mit. Zu ihren weiteren Plänen wollte sich die 43-Jährige nicht äußern.



Reiner Meier



Der Tirschenreuther wäre als sechster Listenkandidat in den Bundestag eingezogen. Für diesen zweiten Einzug nach 2013 wäre ein außergewöhnliches CSU-Ergebnis nötigt gewesen. Der 63-Jährige reagierte gefasst: Die Zeit im Bundestag sei Höhepunkt seiner Karriere gewesen. Künftig möchte er sich seinen Ämtern bei der Arbeitnehmer-Union widmen.



Philipp Graf von und zu Lerchenfeld



Lerchenfeld (65) kandidierte auf Platz 34 der Landesliste. Seit 2013 war er direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Regensburg. In einer Kampfabstimmung um die erneute Direkt-Kandidatur war er aber Peter Aumer unterlegen.

München. Der Chef jedenfalls erstickt jede Personaldebatte schon kurz nach Sonnenaufgang im Keim. "Wenn jemand das anders will, dann soll er das sagen", raunt Seehofer mit drohendem Unterton bei seinem Eintreffen zur CSU-Vorstandssitzung. Er selbst betont, seit Sonntag, 18 Uhr, zu keiner Sekunde daran gedacht zu haben, die Brocken hinzuwerfen. Als Politiker sei er verpflichtet, das Ergebnis anzunehmen und Lösungen zu finden. "Mein ganzes politisches Leben war ein Bohren dicker Bretter - und das ist ein besonders dickes Brett." Von Aufgeben keine Spur.Der Schock sitzt in der CSU aber immer noch tief. Der Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber spricht von "einer der bittersten Stunden in fast 50 Jahren CSU-Mitgliedschaft". Zu Stoibers aktiven Zeiten galt 50+x als immerwährender Anspruch. "39 Prozent vertragen sich nicht mit der DNA der CSU", ordnet er das Abschneiden vom Sonntag ein. Der frühere Ministerpräsident Günther Beckstein, der bei der Landtagswahl 2008 das Absinken der CSU auf gut 43 Prozent mitzuverantworten hatte, seufzt über ein "schlimmes Ergebnis". Die CSU habe mehr verloren als die CDU, und ausgerechnet in Bayern habe die AfD ihr bestes Resultat im Westen Deutschlands erzielt. Das erfordere eine sorgfältige inhaltliche Analyse. Eine überstürzte Personaldebatte bringe nichts. Beckstein sagt aber auch: "Montagfrüh war bei mir damals auch noch heile Welt." Drei Tage später trat er auf innerparteilichen Druck hin zurück.Ungewohnt ernst und ohne Beschönigung nimmt Finanzminister Markus Söder Stellung zum Desaster. Er spricht von einer "epochalen Herausforderung" für die CSU, die nun kleinste Partei im Bundestag sei. Mit Blick auf die "fundamentale Stärke" der AfD warnt Söder davor, dass diese für die Union das werden könnte, was die Linke für die SPD sei. Da dürfe man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Nun sei er "kein Freund von Hauruck-Analysen", weshalb er empfehle, jetzt sehr genau in die Partei hineinzuhorchen. Er ahnt wohl, dass es brodelt. Auf die Frage nach personellen Konsequenzen flieht Söder im Eiltempo um die Ecke und sagt demonstrativ nichts.Auffallend ist, dass von den befragten Vorständlern vor der Sitzung sonst alle vor einer Personaldebatte warnen, sich aber keiner explizit hinter Seehofer stellt. Im Laufe des Tages aber gibt es doch die ersten Stimmen, die den Chef in Frage stellen. Aus Hof meldet sich der Abgeordnete Alexander König, und aus der Vorstandssitzung wird kolportiert, dass der Altvordere Thomas Goppel an die Rücktritte Becksteins und des damaligen CSU-Chefs Erwin Huber nach der vergeigten Landtagswahl 2008 erinnert. Seehofer will das nicht kommentieren.Über eine Personalie wird dann doch geredet: Über die des Spitzenkandidaten Joachim Herrmann. Er gibt sich kämpferisch. Die CSU werde nun den Beweis antreten, dass sie ihre Positionen - vor allem bei der Flüchtlingsbegrenzung - im Bund durchsetzen könne. Das bedeute aber "keinen Rechtsruck der CSU", beschwichtigt er. Mit gemischten Gefühlen blickt die CSU auf die Gespräche zur Regierungsbildung. Dass zum wahrscheinlichsten Bündnis auch die Grünen gehören, ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Beckstein erklärt, persönlich könne er mit vielen Grünen gut, "doch inhaltlich sind wir Welten entfernt, das ist wie Feuer und Wasser". Knackpunkte sehen die Strategen vor allem in der Innen- und der Agrarpolitik.Der mit allen Wassern gewaschene Seehofer-Intimus Alfred Sauter hat aber im schlechten CSU-Ergebnis auch etwas Positives entdeckt. Ohne die CSU sei in Berlin keine Regierungsbildung möglich. Das, glaubt Sauter, wird die Verhandlungsposition sogar stärken.