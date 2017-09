Politik BY Bayern

18.09.2017

Berlin/Passau. Der CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann hat die Kritik von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zurückgewiesen, die Union vernachlässige die sogenannten Kleinen Leute und sei damit mitverantwortlich für den Erfolg der AfD. "Ich halte das für eine ziemlich hilflose Argumentation, die die SPD da hat", sagte Herrmann im ARD-"Morgenmagazin". "Die Frage, warum die Leute dann nicht die SPD wählen, die stellt sich offensichtlich Herr Gabriel nicht."

Gabriel hatte der "Bild"-Zeitung (Montag) mit Blick auf CDU und CSU gesagt: "Sie tragen ein gehöriges Maß Mitschuld daran, wenn sich ein Teil der Menschen in Deutschland vergessen fühlt." Die Union wolle nach seinem Empfinden nichts für die Einheimischen tun. "Wir haben eine doppelte Integrationsaufgabe: Die zu integrieren, die neu zu uns kommen. Aber auch die beieinanderzuhalten, die schon immer hier leben. Das begreifen CDU und CSU bis heute nicht." Bei der Internetversorgung auf dem Lande räumte Hermann frühere Versäumnisse im Zuge der Privatisierung ein. Er forderte die Unternehmen auf, sich stärker am Ausbau zu beteiligen.Eine Woche vor der Bundestagswahl hat Herrmann das Ziel seiner Partei bekräftigt, den Flüchtlingszuzug nach Deutschland auf jährlich 200 000 Migranten zu begrenzen. CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel lehnt eine solche starre Obergrenze ab. Zu diesem schwelenden Konflikt sagte der bayerische Innenminister der "Passauer Neuen Presse" (Montag): "Bei Koalitionsverhandlungen muss man miteinander sprechen und aufeinander zugehen." Das Asylgrundrecht will Herrmann nicht antasten: "Natürlich kann das Asylrecht im engeren Sinn nicht beschränkt werden. Wer aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt wird, den werden wir selbstverständlich aufnehmen." In anderen Bereichen sei es aber möglich, die Flüchtlingszahlen zu begrenzen, sagte er.