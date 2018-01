Politik BY Bayern

16.01.2018

Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen Horst Seehofer soll die Klausur der CSU-Abgeordneten im Kloster Banz ganz im Zeichen von Markus Söder stehen. Doch der Noch-Landeschef sorgt weiter für Aufregung unter den Parlamentariern.

Übergabe bis Ostern

Niemals mit der AfD

Bad Staffelstein. Söder, der künftige Ministerpräsident, will seinen Zukunftsplan für Bayern vorstellen. Der Tag fängt für ihn auch ganz gut an. Mit seinem Vorschlag, die Amtszeit der bayerischen Regierungschefs künftig auf maximal zehn Jahre zu begrenzen, beherrscht er schon einmal die Schlagzeilen im Land. Doch dann tickert die Vergangenheit auf den Klosterhügel über dem Obermaintal. Im CSU-Vorstand am Montag soll Seehofer angedeutet haben, den Stab womöglich doch erst im April oder gar später weiterzureichen. Das genügt, um die eintröpfelnden Abgeordneten in Wallung zu versetzen. Der "Alte" wird doch nicht schon wieder auf Zeit spielen?Bevor es zu brodeln beginnt in der CSU, ergreift Söder die Initiative. Er lädt kurzfristig zu einer Pressekonferenz hinter den Klostermauern und stellt klar: "Wir haben einen klaren Zeitplan vereinbart, an dem gibt es keinen Zweifel." Die Amtsübergabe sei für das erste Quartal abgesprochen, darüber habe er sich mit Seehofer gerade noch einmal ausgetauscht. "Es bleibt alles bei dem, was besprochen wurde." Zwei Stunden später erscheint Seehofer an gleicher Stelle und nennt die Meldungen über eine spätere Amtsübergabe wegen der sich ziehenden Regierungsbildung in Berlin "objektiv falsch". Wie man seine Aussagen im Parteivorstand anders habe verstehen können, sei ihm "schleierhaft", sagt Seehofer mit Unschuldsmiene. Da habe ihn jemand "kühn interpretiert". Vor Ostern werde alles über der Bühne sein. Auch Fraktionschef Thomas Kreuzer besteht auf diesem Zeitplan.Söder scheint es mit seiner Initiative, die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf zehn Jahre zu begrenzen, ernst zu meinen. Er wolle damit ein "neues demokratisches Kapitel aufschlagen" und vor allem jene skeptischen Bürger überzeugen, die von "denen da oben" enttäuscht seien und glaubten, Politikern gehe es nur um Posten. Die Zeiten hätten sich geändert, argumentiert Söder, "der Wechsel gehört heute dazu". Die Amtszeitbegrenzung sei darauf eine "bürgernahe Antwort" und auch eine "Form von Demut". Eine Selbstverpflichtung von Regierungschefs halte er für nicht ausreichend, der ehrlichste und verlässlichste Weg sei eine Änderung der Verfassung. "Das führt auch dazu, dass man selber nicht ins Zweifeln kommt", will Söder jede Hintertür schließen. Und überhaupt: "Was man in zehn Jahren nicht schafft, ist wahrscheinlich auch später nicht möglich."Söder scheint sich für seine Amtszeit allerhand vorgenommen zu haben. "Die Bürger wünschen sich einen geistigen Überbau für die tägliche Politik", glaubt er. Den will er in Banz liefern. Einzelheiten will er zunächst nicht nennen, erst am Donnerstag soll sein großer Auftritt kommen. Ob er nach der Landtagswahl im Herbst einen Koalitionspartner brauchen wird, darüber will Söder nicht spekulieren. Er witzelt aber, dass die Konkurrenz im Freistaat bereits jetzt jeglichen Führungsanspruch aufgegeben habe. "Außer mir will keiner Ministerpräsident werden, alle anderen wollen nur mit uns koalieren", stellt er fest. Die AfD schließt er für den Fall der Fälle gänzlich aus, denn mancher Funktionär dort sei "näher an der NPD als an der Union". Von den Avancen der FDP hält er nichts, weil die ja schon Berlin vor der Verantwortung geflohen sei.