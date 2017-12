Politik BY Bayern

München. Vor der entscheidenden Sitzung des CSU-Parteivorstandes zur Zukunft des angeschlagenen Horst Seehofer spitzen sich die innerparteilichen Machtkämpfe zu. Neben dem Streit um die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl droht der Partei nun auch noch einer um den Posten des Parteichefs.

Befeuert werden beide Debatten durch ein bekannt gewordenes Geheimtreffen von Seehofer, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Innenminister Joachim Herrmann, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und Parteivize Manfred Weber am Montag in der Staatskanzlei. In der Partei sehen darin viele den Versuch, Seehofers größten Widersacher Markus Söder zu verhindern. Über die Inhalte kursieren viele Gerüchte. Rankten sich diese anfangs um Herrmanns vermeintliche Zusage, für die Spitzenkandidatur zur Verfügung zu stehen, rück nun Weber in den Fokus. Der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament soll bei dem Spitzentreffen seine Bereitschaft für den Parteivorsitz erklärt haben, sollte Seehofer freiwillig gehen. Mit seiner Ankündigung sei Weber aber bei den Anwesenden - insbesondere bei Dobrindt - nur bedingt auf Zustimmung gestoßen. "Der gezielte Versuch der letzten Tage, durch anonyme Indiskretionen weitere Gräben in der CSU aufzumachen, ist ziemlich durchschaubar", sagte Weber am Freitag in München. Das gelte vor allem für den Umgang mit Seehofer und dem "offensichtlichen Plan, ihn und mich auseinanderzudividieren". Damit steht die CSU vor dem "Wochenende der Wahrheit", vor Baustellen, deren Lösung eine Erklärung Seehofers vorausgehen muss. Der 68-Jährige hat für Sonntag alle wichtigen Gremien und hochrangige Parteifreunde in die Parteizentrale geladen, um mit ihnen zu beraten.