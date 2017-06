Politik BY Bayern

19.06.2017

19.06.2017

Die Gemeinden Mitterteich und Wiesau könnten ein gemeinsames Mittelzentrum werden. Das ist zumindest eine Idee der CSU bei der Debatte um die Neufassung des Landesentwicklungsprogramms.

Dieser Antrag ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und versucht, die ausufernde Ausnahmen wieder einigermaßen einzugrenzen. SPD-Landtagsabgeordnete Annette Karl zu den Einschränkungen beim Anbindegebot

München. In der Debatte um die Neufassung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) will die CSU-Fraktion im Landtag die von Heimatminister Markus Söder geplanten Lockerungen beim Anbindegebot von Gewerbegebieten teilweise zurücknehmen. Gleichzeitig soll das System der Zentralen Orte mit besonderen Versorgungsaufgaben großzügiger erweitert werden. Neu einführen will die CSU die Kategorie der Regionalzentren. Die soll künftig aus Regensburg, Ingolstadt und Würzburg bestehen. Ergänzend zu den Plänen Söders schlägt die CSU vor, Mitterteich und Wiesau zu einem Mittelzentrum aufzustufen. Die Stadt Cham soll zudem Oberzentrum werden.Bei der umstrittenen Lockerung des Anbindegebots, die unter bestimmten Voraussetzungen noch mehr Gewerbegebiete abseits der Bebauung von Gemeinden auf grünen Wiese ermöglichen würde, will die CSU doch engere Grenzen ziehen. Ziel ist sei es die weitere Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden. Nach der CSU-Vorlage dürfen neue Industrie- und Gewerbegebiete das Orts- und Landschaftsbild "nicht wesentlich beeinträchtigen". Außerdem müssen die Gemeinden nachweisen, dass keine an die bestehende Bebauung angebundenen Alternativstandorte zur Verfügung stehen. Die wirtschaftliche Entwicklung einer Gemeinde müsse "im Ausgleich mit der Bewahrung der hohen Qualität bayerischer Heimat erfolgen".Die neue Gebietskategorie der "Regionalzentren" soll nach Vorstellung der CSU die Lücke zwischen Oberzentren und der Kategorie der "Metropolen" München, Nürnberg und Augsburg schließen. Den Städten Regensburg, Würzburg und Ingolstadt komme wegen ihrer Größe eine "besondere überregionale Bedeutung" zu, weshalb sie als Bildungs-, Handels-, Kultur-, Messe-, Sport-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorte weiterentwickelt werden sollen und mit ihrem Umland "Kooperationsräume" bilden können.Die Opposition reagierte überwiegend enttäuscht. Die SPD-Abgeordnete Annette Karl signalisierte nur für die Einschränkungen beim Anbindegebot die Zustimmung ihrer Fraktion. Die noch weiter gehende Ausweisung neuer zentraler Orte bezeichnete Karl als "nur noch Absurdistan". Hier würden "Titel ohne Mittel und Konzepte verteilt", die den betroffenen Kommunen real nichts brächten. Erst 2013 sei das System der Zentralen Orte von sieben auf drei klar abgegrenzte Kategorien reduziert worden, nun erfolge schon wieder eine Ausweitung auf fünf.Nach Einschätzung von Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann wird das neue LEP "trotz aller sprachlicher Verrenkungen" der CSU die Zersiedlung der Landschaft und den Flächenfraß fördern. CSU-Wirtschaftssprecher Erwin Huber verteidigte die Vorschläge seiner Fraktion. Die Kritik an der Lockerung des Anbindegebots habe die CSU bewogen, in Absprache mit der Staatsregierung "inhaltliche Flankierungen" einzuziehen. Nun gebe es mehr Flexibilität für die Kommunen und mehr Schutz vor Landschaftsverschandelung.Die Ausweitung des Systems der Zentralen Orte begründete Huber mit der großen Spannbreite regionaler Bedürfnisse. Man könne Kleinstädte mit 20 000 Einwohnern nicht mit München vergleichen. Mit der Einführung der Regionalzentren werde man der unterschiedlichen Struktur Bayerns besser gerecht.