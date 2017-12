Politik BY Bayern

München. Drei Monate nach der Einweihung des Denkmals für die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 in München hat das Kultusministerium eine positive Bilanz gezogen. Die Gedenkstätte im Olympiapark werde gut besucht, sagte ein Sprecher der dpa. "Es ist ein Anziehungsort, der aus sich selbst heraus lebt." Beschädigungen des Denkmals habe es bisher glücklicherweise nicht gegeben. Beim Olympia-Attentat hatte die palästinensische Terror- organisation "Schwarzer September" 1972 im Olympischen Dorf in München Sportler als Geiseln genommen, um Gefangene in Israel freizupressen. In einem Appartement und bei einer Befreiungsaktion auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck starben elf israelische Sportler und ein Polizist. Auch fünf Terroristen kamen ums Leben. Der Erinnerungsort "Einschnitte", der in einen Hügel "hineingeschnitten" wurde, ist mit Lebensdaten der Opfer und historischen Videos von den Spielen versehen.

Das Denkmal hat 2,35 Millionen Euro gekostet und wurde unter anderem vom Freistaat, dem Bund, der Stadt München und dem Internationalen Olympischen Komitee finanziert. Der Entwurf für das Denkmal stammt von den Tirschenreuther Architekten Brückner & Brückner.