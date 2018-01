Politik BY Bayern

15.01.2018

2

0 15.01.2018

Natascha Kohnen war bis zuletzt gegen die Groko. Aber nach durchtagter Nacht entdeckte die bayerische SPD-Landesvorsitzende dann "viel sozialdemokratische Handschrift" im Sondierungstext. Jetzt sagt sie: Den habe sie nicht ablehnen können.

Überzeugt sie die Jusos?

Korridor statt Obergrenze

Ich kann der Einigung doch nicht auch noch eine Lesehilfe beilegen. Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär, über das Sondierungspapier

München. Bayerns neue SPD-Landeschefin Natascha Kohnen kam mit großen Augen von den Sondierungsgesprächen in Berlin zurück. Die frisch gewählte SPD-Bundesvizin hatte dem Verhandlungsteam ihrer Partei angehört und immer mal wieder gestaunt, wie das so zugeht in der Hauptstadt. Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie die Erfahrungen gar nicht machen können. Denn am Tag nach der Bundestagswahl hatte Kohnen eine Mitteilung versandt, in der sie ihrer SPD dringend riet, in die Opposition zu gehen.Auch am Verhandlungstisch in Berlin sei sie lange skeptisch gewesen - bis zum Morgen der durchgetagten Nacht. Aber dann habe sie den fertigen Sondierungstext vor sich gehabt: "Da ist viel sozialdemokratische Handschrift drin", sagt sie, eine Zustimmung sei deshalb vertretbar. Das will sie auch ihren skeptischen Mitgliedern und den widerspenstigen Jusos vorschlagen. Jeder solle sich die 28 Seiten in Ruhe durchlesen und sich ein eigenes Bild machen, empfiehlt sie vor dem entscheidenden Parteitag am kommenden Sonntag.Allerdings ist auch Kohnen der Ansicht, dass in den womöglich folgenden Koalitionsgesprächen an einigen Punkten nachverhandelt werden müsse. Besonders ärgert sie, dass die CSU Freitagfrüh noch "an der SPD vorbei Sachen in das Papier hineingeschmuggelt" habe, die in den Fachgruppen nicht vereinbart gewesen seien. Sie nennt zum Beispiel die Rückkehr zum Sachleistungsprinzip bei der Versorgung von Asylbewerbern und die Residenzpflicht für diese. Das könne man so nicht stehen lassen, fordert Kohnen.CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat für die Vorwürfe Kohnens nur ein mildes Lächeln übrig. "Jeder konnte vor der Abstimmung am Freitagvormittag schwarz auf weiß nachlesen, was in den Papieren stand", betont er. Tricksereien weist er von sich. Dass die SPD bei einigen Formulierungen überrascht sei, könne er nicht verstehen. "Ich kann der Einigung doch nicht auch noch eine Lesehilfe beilegen", fügt Scheuer an. Das Sondierungsergebnis, mit dem die CSU "sehr zufrieden" sei, sei "fix" und von allen Partnern einstimmig angenommen worden. Ein "Obendrauf" könne es nicht geben.Ein bisschen Verständnis für die Lage der SPD-Verhandler, die vor einem "schwierigen Parteitag" stünden, habe die CSU aber schon. Deshalb, so berichtet Scheuer, habe es im Parteivorstand fast eine Stimmung gegeben, "barmherzig, mitfühlend und rücksichtsvoll" mit der SPD umzugehen, um die Groko durch unbedachte Aussagen nicht zu gefährden. Trotzdem werde die CSU in Koalitionsverhandlungen darauf achten, dass dort die Sondierungsergebnisse nicht verändert würden.Dies gelte auch beim Thema Zuwanderung, für die eine Spanne von 180 000 bis 220 000 Menschen pro Jahr vereinbart worden sei. Für Kohnen ist das aber keine Obergrenze. Auch da lächelt Scheuer so barmherzig wie er kann. "Der Mittelwert aus den beiden Zahlen steht im Bayernplan der CSU", sagt er nur und hebt noch einmal hervor, wie "rundum zufrieden" der Vorstand seiner Partei mit dem Sondierungsergebnis sei.