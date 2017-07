Politik BY Bayern

13.07.2017

3

0 13.07.2017

München. Mit einem Maßnahmebündel wollen Staatsregierung und Kommunen in Bayern Diesel-Fahrverbote vermeiden. Finanzielle Anreize sollten unter anderem zum raschen Austausch älterer Diesel-Fahrzeuge beitragen. Das teilte die Staatskanzlei nach dem Treffen von Ministerpräsident Horst Seehofer mit Oberbürgermeistern und Spitzenvertreter von München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Würzburg und Ingolstadt am Donnerstag mit. Zudem sollen die Flotten städtischer Nutzfahrzeuge und Taxis umgestellt und der Öffentliche Personennahverkehr sowie die Elektromobilität gefördert werden.

Beide Seiten zeigten sich nach dem Treffen zufrieden. Seehofer sprach von einem sehr konstruktiven Gespräch. "Staat, Kommunen und Wirtschaft müssen gemeinsam und koordiniert handeln, um Gesundheitsschutz, Mobilitätsinteressen und Funktionsfähigkeit der Städte in Einklang zu bringen." Der Augsburger OB und neue Vorsitzende des Bayerischen Städtetages, Kurt Gribl (CSU), sagte: "Wir sind uns einig darüber, dass unser Ziel ist, dass die Grenzwerte eingehalten werden, dass niemand Fahrverbote will."Das Kabinett will laut Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) am nächsten Dienstag über die Maßnahmen beraten. Bei der Umrüstung von Euro-5-Fahrzeugen will Staatsregierung nun erreichen, dass die Werkstattkosten von der Industrie übernommen werden. "Wir wollen, dass der Verbraucher mit diesen Kosten nicht belastet wird", sagte Scharf.Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will unterdessen einen Fonds zur Finanzierung von umweltfreundlicherem Verkehr in den Städten schaffen. In diesen Topf solle neben dem Bund auch die Automobilindustrie einzahlen, sagte Dobrindt am Donnerstag bei der Vollversammlung des Bayerischen Städtetages in Rosenheim. Eine Summe nannte er nicht. Als Beispiel führte er die Bezuschussung von noch intelligenteren Ampelschaltungen in Städten an, um den Verkehr flüssiger zu gestalten. (Seite 17)