26.09.2017

München. Albert Füracker ist ein vielbeschäftigter Mann - an normalen Tagen. Und trotzdem ist er fast immer zu sprechen. Am Tag nach der schweren Klatsche für die CSU bei der Bundestagswahl jedoch, dem Absturz von 49,3 Prozent bei der Wahl 2013 auf 38,8 Prozent am Sonntag, war der Bezirksvorsitzende der Oberpfälzer CSU schlicht nicht erreichbar: Tagsüber Gesprächsbedarf bei der Vorstandssitzung der Partei in München, die deutlich länger dauerte als geplant, abends bei den Oberpfälzer Kollegen. Krisenstimmung hier wie dort. Am Dienstag hat der 49-jährige Parsberger dann endlich Luft für ein kurzes Gespräch mit Oberpfalz-Medien:

Albert Füracker: Es herrscht tiefe Verunsicherung in unserer Partei nach diesem desaströsen Ergebnis, eine gewisse Schockstarre, aber auch Empörung. Dazu kommt Bedauern über den Verlust von drei Mandaten, das bedeutet weniger Oberpfalz im neuen Bundestag. Jedenfalls kann man nach einer Wahl, in der die Große Koalition so viel verloren hat, nicht zur Tagesordnung übergehen - das wäre der Bevölkerung gegenüber nicht ehrlich.Koalition heißt, Kompromisse zu schließen. Allerdings ist es jetzt noch viel zu früh, um über Kompromisse auf unserer Seite zu reden. Zuerst müssen wir mit der CDU sprechen, und zwar darüber, wie sich die Union als Ganzes positionieren muss. Es braucht sich jedenfalls niemand einzubilden, dass die CSU sich jetzt unter Druck setzen lässt und im Dienste einer schnellen Jamaika-Einigung freiwillig Positionen aufgibt.Nach so einem Ergebnis wird überall diskutiert, das ist ganz klar. Auch im Bezirksvorstand, ganz sachlich, vor allem mit Blick auf die Landtagswahlen 2018. Klar ist aber auch: Wir wollen keine Schnellschüsse. Aber wir müssen uns fragen: Woran hat es gelegen? Die vom Parteivorstand abgesegnete Strategie hat immerhin dazu geführt, dass wir mehr als zehn Prozentpunkte verloren haben.