18.09.2017

Vor Gericht muss sich der ehemalige Landtagsabgeordnete Linus Förster wegen einer ganzen Reihe von Sex-Straftaten verantworten. Gleich zu Beginn des Prozesses macht er reinen Tisch.

Über 1300 Kinderpronos

Videos gesammelt

Vom Abgeordneten zum Angeklagten Linus Förster war in seiner Geburtsstadt Augsburg nicht nur als SPD-Politiker, sondern auch als Sänger und Gitarrist bekannt. Bis zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stand der Landtagsabgeordnete oft als Musiker auf der Bühne. Nun muss sich der 52-Jährige wegen massiver Sexualstraftaten vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Besonders schwerwiegend an der Anklage gegen Förster ist, dass er nicht nur wegen des sexuellen Missbrauchs erwachsener Frauen angeklagt ist. Förster soll auch mehr als 1300 Kinderpornos gespeichert haben, teilweise sogar von Kleinkindern. Förster war lange jugendpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Zuvor war der promovierte Politikwissenschaftler lange in der Jugendarbeit in Augsburg aktiv, seit 1988 im Vorstand des Stadtjugendrings. (dpa)

Augsburg. Der wegen sexuellen Missbrauchs von mehreren Frauen angeklagte frühere SPD-Landtagsabgeordnete Linus Förster hat vor Gericht ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Zu Beginn des Prozesses vor dem Landgericht Augsburg trug der Verteidiger des 52-Jährigen am Montag eine Erklärung vor, mit der die meisten angeklagten Fälle eingeräumt werden.Förster machte anschließend umfangreiche Detailangaben zu den einzelnen Taten und betonte, dass es ihm leid tue. Er habe seit seiner Jugend durch Sex nach Bestätigung gesucht, dabei sei es auch zu "Grenzüberschreitungen" gekommen.Dem Ex-Politiker wird vorgeworfen, mehrfach in seiner Wohnung schlafende Frauen missbraucht und dabei teilweise auch Videoaufnahmen gemacht zu haben. In einem Fall soll es zum Missbrauch bei einer Gartenparty an einem Lagerfeuer gekommen sein. In weiteren Fällen soll er Freundinnen heimlich gefilmt haben, als er mit ihnen Sex hatte. Außerdem ist er wegen des Besitzes von mehr als 1300 Kinderpornos angeklagt. Nach Försters Erklärung sind diese Fotos und Videos auf seine Computer gelangt, als er "wahllos Dateien aus dem Internet geladen" habe. Er sei selbst schockiert gewesen, als er gehört habe, dass die Kripo diese Bilder bei ihm gefunden habe. "Ich habe keinerlei pädophile Neigungen", beteuerte Förster. Er sitzt wegen der Vorwürfe seit Dezember in Untersuchungshaft. Sein Verteidiger Walter Rubach hatte bereits vor dem Prozess angekündigt, dass Förster ein Geständnis ablegen werde. Nach Rubachs Angaben strebt Förster einen Täter-Opfer-Ausgleich mit allen Frauen an, an mehrere Opfer seien bereits Zahlungen von jeweils mehreren tausend Euro geleistet worden.Rubach hatte im Vorfeld mit der Staatsanwaltschaft über das Strafmaß verhandelt. Demnach kann Förster im Fall eines umfassenden Geständnisses mit einer Strafe von etwa vier Jahren Gefängnis rechnen, wie aus einer Aktennotiz der Anklagebehörde hervorgeht. Ohne Geständnis hätte die Staatsanwaltschaft demnach ein Strafmaß von sechs Jahren angestrebt.Der Angeklagte räumte die meisten Taten ein, nur einen versuchten Missbrauch bestreitet er. Förster berichtete davon, dass er in der Vergangenheit psychische Probleme hatte und deswegen auch in einer Klinik war. Außerdem habe er eine ambulante Therapie gemacht. Förster sprach selbst davon, dass er ein "narzisstisches Ich" gehabt habe. Er habe einfach die erotischen Videos sammeln wollen. Ein Urteil in dem Prozess wird bis Ende September erwartet. Förster war wegen der Vorwürfe Ende 2016 aus der SPD ausgetreten und hatte damals auch sein Landtagsmandat niedergelegt.