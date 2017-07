Politik BY Bayern

Für Viele war es einer der härtesten Einsätze, die sie je erlebt haben. Das Busunglück von Anfang Juli auf der A9 ist bei vielen Helfern noch immer sehr präsent. Bei einem Empfang bedankten sich Seehofer und Tillich bei ihnen.

Helmbrechts. Mit einem Empfang im oberfränkischen Helmbrechts haben die Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) und Horst Seehofer (CSU) am Samstagabend den Helfern für ihren Einsatz beim schweren Busunglück Anfang Juli gedankt. Unter blauem Himmel versammelten sich rund 370 Einsatzkräfte auf der Terrasse des örtlichen Bürgersaals. Alle Helfer hätten bei dem Unglück mit 18 Toten und 30 Verletzten Hervorragendes geleistet, betonten Tillich und Seehofer.Bei dem schweren Unfall am 3. Juli war ein Reisebus aus dem Landkreis Görlitz auf der Autobahn Nürnberg-Hof A9 bei Münchberg im Landkreis Hof auf einen Sattelzug aufgefahren und hatte Feuer gefangen. Schon kurz darauf stand der mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern besetzte Bus in Flammen. Der Busfahrer und 17 Mitglieder einer Seniorengruppe starben, 30 wurden verletzt. Von den Überlebenden kamen 26 aus Sachsen und vier aus Brandenburg.Zu dem Empfang in Helmbrechts waren Tische aufgestellt, an denen die Einsatzkräfte in Gruppen saßen, um etwas zu essen und zu trinken. Tillich sagte, sie alle könnten stolz auf ihr umsichtiges und besonnenes Verhalten sein. Sie hätten damit den Menschen im Land das Gefühl gegeben, "dass Polizei und Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, das DRK, Notärzte und Rettungsassistenten immer dann da sind, wenn sie gebraucht werden", fügte Sachsens Ministerpräsident laut Redemanuskript hinzu.Seehofer rief noch einmal die schwierigen Einsatzbedingungen am Unfalltag in Erinnerung: "Ganz nah an der Gefahr und mit unermesslichem Leid konfrontiert, haben die Helferinnen und Helfer einen großartigen Dienst am Nächsten geleistet, ohne sich selbst zu schonen", sagte Bayerns Ministerpräsident. "Ihre Zusammenarbeit und ihre professionelle Arbeit bei sengender Hitze haben mich tief beeindruckt." Solche Einsätze seien die "tragende Säule unserer Heimat", ergänzte Seehofer. Politik und Staat könnten dies nur unterstützen, aber entscheidend für die Umsetzung seien die Helfer vor Ort - "Tag für Tag, nach Feierabend und im Urlaub". Zuvor hatten sich beide Ministerpräsidenten ins Goldene Buch der Stadt Helmbrechts eingetragen. Zum Abschluss intonierte das Schulorchester Münchberg das Deutschlandlied. Die Helfer und die beiden Ministerpräsidenten stimmten ein und sangen mit. Anschließend nahmen sich Tillich und Seehofer Zeit, um Fotos zusammen mit den Helfern zu machen.