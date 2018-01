Enquete-Kommission des Landtags stellt Bericht zu "Gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz ...

30.01.2018

Nach Einschätzung der Enquete-Kommission des Landtags zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse muss es in Bayern überall chancen-, verteilungs-, verfahrens- und generationengerecht zugehen. Andernfalls drohe die Abwanderung aus benachteiligten Regionen.

Bayern-Tarif für Nahverkehr

Regionale Wertschöpfung

Vier Fragen an Christoph Rabenstein Der Bayreuther SPD-Abgeordnete Christoph Rabenstein hatte 2014 den Anstoß für die Enquete-Kommission gegeben. Seine Bilanz der Beratungen fällt positiv aus.



Herr Rabenstein, in welchen Bereichen sind die Unterschiede innerhalb Bayerns noch am größten?



Rabenstein: Handlungsbedarf zugunsten des ländlichen Raums besteht in drei Bereichen. Da ist erstens die kommunale Finanzausstattung, wo sich mit den Stabilisierungshilfen und besonderen Förderprogrammen schon einiges getan hat. Die Gemeinden bräuchten aber noch mehr freie Verfügungsmasse, um sich und ihre Umgebung attraktiver zu machen. Leider hat die CSU dem nicht zugestimmt, obwohl auch die Experten diese Forderung unterstützt haben. Das Zweite ist die Mobilität. Hier fehlt es gerade für junge und für alte Menschen an Nahverkehrsangeboten. Drittens ist die Digitalisierung zu nennen. Wir sind beim Breitbandausbau zwar schon vorangekommen, aber das Ziel muss Glasfaser bis in jeden Weiler sein.



Wurde in der Kommission mit der nötigen Offenheit debattiert?



Wir haben in der Kommission alle um einvernehmliche Lösungen gerungen. Es stand immer im Mittelpunkt, wie wir Bayern voranbringen können. Parteipolitisches Kleinklein hat keine Rolle gespielt. Ich bin positiv überrascht, auf was wir uns alles parteiübergreifend haben einigen können. Ärgerlich war jedoch, dass die Ministerien am Ende versucht haben, bei unseren Empfehlungen einige Streichungen und Änderungen zu veranlassen. Das konnte aber weitgehend abgebogen werden.



Auf Druck der CSU stehen alle Empfehlungen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Ist der Bericht damit ein Papiertiger?



Das glaube ich nicht. Haushaltsvorbehalte gelten immer. Wir waren aber der Meinung, dass dieser Hinweis nicht in einen Expertenbericht gehört. Es ging uns ja darum, Konzepte über den Tag hinaus zu entwickeln. Dass unsere Empfehlungen nicht zum Nulltarif zu haben sind, das muss jedem klar sein. Sie bringen aber auch Nutzen für das ganze Land. Im Übrigen: Wir haben in den Bericht hineingeschrieben, dass unsere Empfehlungen weiter parlamentarisch begleitet werden müssen. Eine Möglichkeit wäre die Einsetzung eines Landtagsausschusses für ländliche Entwicklung. Das Schlechteste wäre, wenn dieser Bericht in den Schubladen verschwinden würde.



Wie bewerten Sie die Arbeit des neu eingerichteten Heimatministeriums?



Das ist ein guter Ansatz. Ich verstehe nur nicht, warum das noch immer eine Unterabteilung des Finanzministeriums ist. Ich könnte mir bei der Bedeutung des Themas durchaus ein eigenes Ministerium vorstellen, das unsere Empfehlungen abarbeitet. Bei allen guten Ansätzen - Bayern muss noch mehr ins Gleichgewicht kommen. (jum)

München. Die Folge wären sich zuspitzende Versorgungsengpässe in den Ballungsräumen. Konkret wird empfohlen, besonders finanzschwachen Gemeinden mehr Geld für die Sicherung attraktiver Lebensgrundlagen zur Verfügung zu stellen. Im Bereich Bildung müsse ein breites, möglichst wohnortnahes Schulangebot mit ausreichend Betreuung erhalten bleiben. Für Grundschüler sollte es einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung geben.Bei der Gesundheitsversorgung spricht sich die Kommission für überörtliche Konzepte benachbarter Gemeinden aus. Dazu gehöre ein bedarfsgerecht ausgebauter öffentlicher Nahverkehr mit einem "fußläufig erreichbaren Haltestellennetz" und einem bayernweit einheitlichen Tarifsystem. Einen Schwerpunkt sieht die Kommission in der Bereitstellung wohnortnaher Kultur- und Freizeitangebote. Diese "weichen Standortfaktoren" gewönnen bei der Wohnortwahl und der Ansiedlung von Unternehmen immer größere Bedeutung. Deshalb müsse die regionale Kultur- und Sportförderung gestärkt werden. Wichtig sei zudem die Schaffung von Begegnungsräumen für Jugendliche und für ältere Menschen. Für Letztere müsse auch mehr altersgerechtes und betreutes Wohnen in der Nähe des bisherigen Wohnorts möglich werden. Dies sei auch eine Chance zur Wiederbelebung von Ortskernen.Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung empfiehlt die Kommission mehr regionale Wertschöpfung durch die Förderung örtlich erzeugter Lebensmittel und Energie aus regenerativen Quellen. Stellvertretend für die beigezogenen Experten erklärte der Präsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum, Professor Holger Magel, es sei ein "ethischer Auftrag", alle Menschen gleichberechtigt zu behandeln.Über die im Abschlussbericht aufgeführten Punkte sprach sich Magel für umfangreiche Initiativen zu Firmenansiedlungen im ländlichen Raum aus. Um vor allem den Ballungsraum München zu entlasten, seien hier "große Aufschläge" erforderlich. Magel rief den künftigen Ministerpräsidenten Markus Söder dazu auf, eine große Unternehmerkonferenz mit dem Ziel einzuberufen, die Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum deutlich zu verstärken. Die Politik müsse hier aktiv handeln und dürfe das ungebremste Wachstum Münchens nicht als unaufhaltsam hinnehmen.