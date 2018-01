Politik BY Bayern

30.01.2018

30.01.2018

München. Die mit Experten bestückte Enquete-Kommission des Landtags zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Bayern hat nach dreijährigen Beratungen am Dienstag ihren Abschlussbericht vorgelegt. Darin stehen 120 Handlungsempfehlungen an die Politik.

Kernforderungen für die ländlichen Regionen sind eine bessere Finanzausstattung der Städte und Gemeinden, deutliche Verbesserungen beim öffentlichen Nahverkehr, weitere Fortschritte bei der flächendeckenden Digitalisierung und der Ausbau eines attraktiven Kultur-, Freizeit- und Betreuungsangebotes. Außerdem sprach sich die Kommission für neue Wege bei der Sicherstellung der medizinischen Versorgung auf dem Land aus.Der Vorsitzende der Kommission, Berthold Rüth (CSU), sagte, eines der wichtigsten Leitziele der Politik müsse sein, den Menschen in allen Regionen bestmögliche Chancen zur Entfaltung ihrer Talente zu geben. "Wir wollen kein Bayern der zwei Geschwindigkeiten", betonte er. Sein Stellvertreter Christoph Rabenstein (SPD) ergänzte, anders als der Heimatbericht von Finanzminister Markus Söder seien die Ergebnisse der Kommission "keine Jubelschrift", sondern könnten als "Masterplan für die künftige Entwicklung Bayerns" genutzt werden, als "Rezept gegen Abwanderung". Joachim Hanisch (Freie Wähler) sah in dem Bericht einen Gegenentwurf zu früheren Vorschlägen des Zukunftsrats der Staatsregierung, die einseitig auf eine Stärkung der Metropolen abgezielt hätten. Markus Ganserer (Grüne) betonte, die Politik müsse die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die unter der Ungleichverteilung von Chancen besonders zu leiden hätten.Um Fördermittel künftig gerechter und zielgenauer im Land zu verteilen, hat die Kommission eine Vielzahl von Indikatoren aufgelistet, mit der die Bedürftigkeit einer Region genauer ermittelt werden kann. Auf dieser Basis lasse sich ein Großteil der staatlichen Förderprogramme reformieren. Kommentar und Seite 3