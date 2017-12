Politik BY Bayern

04.12.2017

0 04.12.2017

Es ist das Wort des Tages in der CSU: Nicht Dankbarkeit für vergangene Taten oder Respekt vor einer Lebensleistung - nein, Erleichterung. Erleichterung darüber, dass Seehofer den Weg freigemacht hat für Markus Söder, und dass das unwürdige Schauspiel der vergangenen Wochen nun vorüber ist.

"Das ist vorbei"

Auf Skeptiker zugehen

München. Wann immer die Sprache auf jenen Moment kommt, an dem Horst Seehofer am Montag gegen 8.45 Uhr vor der CSU-Fraktion seinen Rückzug vom Amt des Ministerpräsidenten angekündigt hat, fällt das Wort - Erleichterung. Die Erleichterung mündet in eine 100-prozentige Zustimmung für Söder als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. "Ein Wunder, was in dieser Partei möglich ist", reibt sich ein Beteiligter mit Blick auf die jüngsten Grabenkämpfe verwundert die Augen. Man hätte dieses Ergebnis schon viel früher haben können, "mit weniger Verletzten und weniger Schauspielerei". Es sei ein "beeindruckender Moment" gewesen und für Seehofer selbst ein sichtlich "hochemotionaler Vorgang", wird hinterher geschildert.Am Nachmittag, nach der Sitzung des CSU-Parteivorstands, hat sich Seehofer wieder gefangen. "Das Werk ist getan", verkündet er. Den "Weg für eine Erneuerung der Regierungsspitze in Bayern" habe er freigegeben. Nicht leicht sei ihm das gefallen, bekundet er, doch schon oft in seinem politischen Leben habe er anderen gesagt, dass der Wechsel zum Leben gehöre. "Diesen Grundsatz muss man auch beherzigen, wenn man selbst betroffen ist", sagt Seehofer. Wehmut schwinge mit, aber letztlich sei es seine Überzeugung, "dass wir mit dieser Aufstellung die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit haben". Dahinter müssten auch persönliche Befindlichkeiten zurücktreten.Wenn es noch in Seehofer arbeitet, dass mit Markus Söder nun doch der Mann seine Nachfolge antritt, den er seit Jahren verhindern wollte, dann zeigt er es nicht. "Das was war, ist vorbei." Dass er Söder einst für charakterlich ungeeignet hielt für das höchste Amt im Staate - "das ist Jahre her". Man müsse auch vergessen können, und in der Sache habe man immer gut kooperiert. Dass Söder der Richtige sei, ergebe sich aus dessen Arbeit in den vergangenen Jahren. Für die anstehende Zeit der Doppelspitze in Staat und Partei habe man sich gegenseitig gute Zusammenarbeit versprochen. Seehofer kennt die Zweifel daran. "Wir müssen das im Alltag auch leben, damit es glaubwürdig ist", nimmt er sich und Söder in die Pflicht.Vielleicht ist das ja wirklich etwas entstanden in den jüngsten vertraulichen Gesprächen zwischen den beiden. Auch Söder jedenfalls zeigt guten Willen. Um vor der Geschichte zu bestehen, müssten "die Stärksten zusammenhalten", erklärt er bedeutungsschwanger. Und wer ist jetzt der Chef in der CSU? Hinter Söders Stirn arbeitet es, er erkennt eine Glatteisfrage. Söder erstaunliche Antwort: "Der Parteivorsitzende ist der Vorsitzende der Partei, und ein Ministerpräsident ist ein Ministerpräsident." In erster Linie aber ist Söder froh, dass jetzt entschieden sei, wie es weitergeht. Mit "Mut und Demut" werde er an die neue Aufgabe als Landesvater herangehen. Aber aus Söder spricht auch die Überzeugung, es zu schaffen: "Wer Angst hat, einen Elfmeter zu verschießen, der sollte lieber nicht antreten." Er wisse um die Verantwortung.Allerdings ist Söder bewusst, wie umstritten er ist. Zwar geht auch Seehofer davon aus, dass Söders Spitzenkandidatur auf dem Parteitag in zwei Wochen eindrucksvoll bestätigt wird, doch Söder geht auf Nummer sicher. Er werde versuchen, auf die zuzugehen, "die skeptisch sind". In persönlichen Gesprächen wolle er so manchen Eindruck über sich "neu justieren". Einem widerspricht er gleich. So habe er nie Politik gemacht, um Ämter zu bekommen, sondern um zu gestalten und "sichtbare Ergebnisse zu produzieren". Dass an diesem Tag alles so reibungslos gelaufen ist, hat er seinem fränkischen Landsmann Joachim Herrmann zu verdanken. Der Innenminister hatte erwogen, gegen Söder in den Ring zu steigen. Vor der Fraktion macht er dann doch einen Rückzieher, nachdem selbst engste Freunde erklärt hätten, ihn nicht unterstützen zu können.Und dann ist da noch Ilse Aigner. Mit dem Aufstieg ihres Intimfeindes Söder könnten ihr schwere Zeiten bevorstehen. Weshalb sie vor laufenden Kameras betont, sie sei auch noch da: "Ich bin CSU-Bezirkschefin von Oberbayern, stellvertretende Ministerpräsidentin und nebenbei noch Wirtschaftsministerin des erfolgreichsten Bundeslandes." Warum sie dann nicht selbst angetreten sei, wird Aigner gefragt. Das, antwortet sie, habe schon seinen Grund gehabt. Jedenfalls hat sie sich den Ball zum Elfmeter nicht hingelegt.