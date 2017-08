Politik BY Bayern

25.08.2017

München/Brüssel.

München/Brüssel. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hält Grenzkontrollen innerhalb der EU auch wegen der Terrorgefahr für unabdingbar. "Zwar hat sich der Migrationsdruck durch Flüchtlinge in den letzten Monaten verringert. Die aktuellen Anschläge stellen aber gegenüber dem Jahr 2015 eine nochmals verschärfte und damit neue Lage dar, auf die Europa reagieren muss", sagte der CSU-Politiker am Freitag in München.

Zuvor hatte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) verärgert darauf reagiert, dass die EU-Kommission eine erneute Verlängerung der Ausnahmegenehmigung für Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze ablehnt. So lange die europäischen Außengrenzen nicht wirksam geschützt würden, "kann man auf nationale Grenzkontrollen nicht verzichten". Die Kontrollen waren im September 2015 in der Hochphase der Flüchtlingskrise eingeführt worden. Sie sind nur aufgrund einer Sondergenehmigung möglich, da systematische Grenzkontrollen im Schengen-Raum eigentlich verboten sind. Eine Kommissionssprecherin hatte am Donnerstag gesagt, die laufende Verlängerung der Sondergenehmigung bis zum 11. November sei die letzte. Mit Blick auf die terroristischen Anschläge von Paris, Brüssel, Bayern, Berlin, Manchester und Barcelona sieht Herrmann nun aber ebenso "nachdrücklich die anhaltend hohe Gefahr durch islamistisch motivierte Gewalttäter auch für Bayern" bestätigt. "Die EU kann sich ihrer Verantwortung nicht entziehen und muss alle rechtlichen und faktischen Möglichkeiten nutzen, um gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten konsequent gegen den Terror vorzugehen", sagte er. Auch der Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden in der EU müsse unbedingt verbessert werden.Auch die bayerische Europaministerin Beate Merk (CSU) kritisierte: Die Forderung der EU-Kommission, die selbst gar nicht über die Fortsetzung der Kontrollen zu entscheiden habe, komme "absolut zur Unzeit und sendet ein völlig falsches Signal". Die Freien Wähler im bayerischen Landtag sehen indes Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Pflicht: "Frau Merkel muss sich unverzüglich bei der EU für eine Verlängerung der Grenzkontrollen einsetzen", sagte Fraktionschef Hubert Aiwanger.Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann kritisierte "die reflexhafte Europa-Kritik" der CSU. Er sprach auch von einer "durchsichtigen Masche, ein Provisorium an der deutsch-österreichischen Grenze als geniale Lösung für Sicherheitsprobleme zu verkaufen".