19.07.2017

0 19.07.2017

München. (nt/az) Finanzspritze für die Kommunen in der Oberpfalz: 27 Städte und Gemeinden sollen insgesamt rund 3,7 Millionen Euro aus dem Bayerischen Städtebauförderprogramm 2017 erhalten. Dies gab Bayerns Innen- und Bauminister Joachim Herrmann an diesem Mittwoch anlässlich der Zuteilung der Fördergelder bekannt. "Vor allem die Gemeinden im ländlichen Raum profitieren von unseren Zuschüssen. Wir unterstützen sie wirkungsvoll bei der Umsetzung ihrer Projekte. So gewährleisten wir, dass Ortskerne auch in Zukunft attraktiv und lebenswert bleiben", so Herrmann. Bayerns Innen- und Bauminister sieht laut Mitteilung darin einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung wirtschaftlicher und demografischer Veränderungsprozesse in den Gemeinden.

Zu den aktuellen Förderprojekten in der Region gehört das "Alte Forsthaus" in Freudenberg (Kreis Amberg-Sulzbach), das saniert wird, um Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge bereitzustellen. Geld aus dem Städtebauförderprogramm erhalten auch die Stadt Waldershof und die Gemeinde Krummennaab (beide Kreis Tirschenreuth), die damit die Revitalisierung von Gewerbebrachen der Porzellanindustrie fortführen.Bayernweit stehen 2017 insgesamt 29,6 Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm zur Verfügung. Diese kommen 236 Städten und Gemeinden zu Gute. 82 Prozent der Mittel fließen in den ländlichen Raum, in dem 56 Prozent der Bevölkerung leben. Herrmann: "Seit sechs Jahren ist die Revitalisierung innerstädtischer Industrie- und Gewerbebrachen ein Schwerpunkt der Städtebauförderung im Freistaat. Vier Millionen Euro aus dem diesjährigen Kontingent werden hierfür eingesetzt. Für die Militärkonversion stellen wir drei Millionen Euro zur Verfügung." Ein weiterer Schwerpunkt ist in diesem Jahr die Behebung innerörtlicher Gebäudeleerstände.