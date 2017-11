Politik BY Bayern

30.11.2017

1

0 30.11.2017

München. (dpa/jum) Derzeit werden zu den von den Freien Wählern bekämpften Straßenausbaubeiträge in Bayern 123 Prozesse geführt - sowohl Klagen der Bürger gegen die Regelung als auch Klagen der Gemeinden gegen Bürger. Das geht aus der Antwort von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf eine Landtagsanfrage der Freien Wähler bevor.

Weil CSU, SPD und Grüne die Abschaffung der Beiträge ablehnen, plant Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger nun ein Volksbegehren gegen die in vielen Gemeinden heftig umstrittenen Straßenausbaubeiträge. Am 16. Dezember soll bei einer außerordentlichen Landesversammlung der Partei über den Plan abgestimmt werden. Aiwanger geht von einer "klaren Mehrheit" aus, wie der FW-Chef am Donnerstag sagte.Bei der ersten Beratung des von den Freien Wähler eingereichten Gesetzentwurfes kündigten CSU, SPD und Grüne an, die Vorlage abzulehnen. Sogar bei den Freien Wählern selbst stößt der Vorstoß des Fraktionschefs auf Kritik. Aus Fraktionskreisen hieß es, es habe intern Stimmen gegen die Vorlage gegeben. Der fachlich zuständige Abgeordnete Joachim Hanisch erklärte, er hätte sich vorstellen können, die geplante Evaluation sowie die Entscheidung über die anhängige Verfassungsklage gegen die Beiträge abzuwarten. Dennoch trage er die Entscheidung mit.Als widersprüchlich und mit handwerklichen Fehlern behaftet bezeichnete die CSU die Vorlage. Außerdem hätten sich alle Fraktionen vor zwei Jahren auf die heute gültigen Änderungen am Beitragsgesetz geeinigt, erklärte Otto Lederer (CSU).Die Abschaffung der Beiträge sei von allen Parteien mit guten Gründen abgelehnt worden. Für mögliche Korrekturen müsse die für das kommende Frühjahr beschlossene Überprüfung der Gesetzesfolgen abgewartet werden.Der SPD-Abgeordnete Klaus Adelt versprach für das Frühjahr eine "ergebnisoffene Prüfung". Mit ihrem Vorpreschen ließen die Freien Wähler keine sachliche Debatte zu. Jürgen Mistol (Grüne) verteidigte die aktuellen Regelungen. Deren Ziel sei es, für eine bayernweit einheitliche Anwendung der Beitragspflicht und für eine sozialverträgliche Erhebung zu sorgen. Grundlegende Änderungen am Gebührengesetz ohne die Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände oder gar die Abschaffung würden nur neue Konflikte hervorrufen.