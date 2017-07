Politik BY Bayern

27.07.2017

27.07.2017

Maxhütte-Haidhof. CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, dass sie bei der Bundestagswahl nicht mehr antreten werde. Es sei Zeit, Platz für jüngere zu machen, betonte sie auch beim Sommerempfang der Frauen-Union Oberpfalz am Mittwoch auf Schloss Pirkensee.

Trotz ihres Rückzugs sei der Wahlkampf nicht anders als in den vergangenen Jahren. "Wir arbeiten bis zur letzten Minute für ein optimales Ergebnis für die CSU bei dieser Wahl." Damit sprach sie auch für die stellvertretende Landesvorsitzende der FU, Barbara Lanzinger, die sich ebenfalls aus dem Bundestag zurückziehen wird. Am Rande des Empfangs betonte Hasselfeldt, sie habe ihre Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, keine Sekunde bereut. Trotzdem müsse jeder selbst wissen, wann er aufhöre. Sie könne Sozialministerin Emilia Müller keine Ratschläge geben. Die "Frontfrau", wie Lanzinger Müller nannte, schwieg weiter zu ihrer Zukunft. Der Bundestagswahlkampf habe Priorität, dann folge der Landtag. Die endgültige Entscheidung liege bei Ministerpräsident Horst Seehofer, sagte Müller.In ihrer Rede beschrieb Hasselfeldt zudem ihr Verhältnis zu Angela Merkel: "Wir vertrauen uns." Sie habe die Kanzlerin als besonnene und kluge Frau kennengelernt, die dadurch in der der momentanen Lage für Stabilität und Sicherheit sorge.