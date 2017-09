Grüne fordern: Weniger Pflanzenschutzmittel in Bayern

15.09.2017

Landshut. (jum) Die Grünen wollen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der bayerischen Landwirtschaft drastisch reduzieren. Ziel sei eine Halbierung bis 2030, erklärte Fraktionschef Ludwig Hartmann zum Abschluss der Grünen-Fraktionsklausur in Landshut. "Wir müssen in Bayern den Weg zu einer giftfreien Landwirtschaft einschlagen", sagte Hartmann.

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sei einer der Hauptgründe für das Artensterben im Freistaat, da sie nicht nur vermeintliche Schädlinge abtöteten. Besorgniserregend sei der Rückgang der Insektenbestände, vor allem der Bienen. Zudem belaste der hohe Chemie-Einsatz das Grundwasser. Mit größeren Ernteausfällen bei verringertem Schutzmitteleinsatz rechnet Hartmann nicht. Er zitierte eine Studie des bayerischen Landesamtes für Landwirtschaft, wonach eine Reduzierung um 25 Prozent keine spürbaren Ertragseinbußen zur Folge habe. Er plädiere bei der Reduzierung für Übergangsfristen und nicht für sofortige Verbote. Nötig sei dabei, die staatliche Beratung zu intensivieren. Landwirte seien auf die Hilfestellung der Saatgut- und Pestizidhersteller angewiesen.Konventionell arbeitende Bauern sollten beim Pflanzenschutz vermehrt auf die Erfahrungen aus dem Öko-Landbau zurückgreifen. Dort gelinge es, mit geänderter Fruchtfolge, dem Einsatz verschiedener Sorten und der mechanischen Entfernung von Unkraut Pflanzen ohne Gift zu schützen. Als Lebensraum für Bienen forderte er mehr Blühstreifen entlang der Äcker. Hartmanns Ko-Vorsitzende Katharina Schulze forderte eine bessere europäische Zusammenarbeit bei der Inneren Sicherheit. Nötig sei vor allem ein verstärkter Informationsaustausch der Sicherheitsbehörden über die Grenzen hinweg.