23.01.2018

München. 2016 sanken die Besucherzahlen um 2,9 Prozent auf knapp 673 000 und der Bruttospielertrag um 5,7 Prozent auf 64,6 Millionen Euro. Für 2017 sieht es nicht besser aus. Im ersten Halbjahr reduzierte sich der Spielertrag um weitere 4,4 Prozent. Das geht aus dem neuen Beteiligungsbericht des Freistaats hervor, den Finanzstaatssekretär Albert Füracker dem Haushaltsausschuss im Landtag vorlegte. Während die neun Casinos 2016 wegen der einmaligen Rückzahlung von Spielbankenabgaben ein kleines Plus machten, droht für 2017 ein erneuter Ausgleich der Verluste aus Steuermitteln.Die Spielbank Bad Kötzting erzielte 2016 einen Bruttospielertrag von 2,3 Millionen Euro, 300 000 weniger als im Jahr davor. Trotz der weiter mauen Geschäfte in den staatlichen Casinos lehnte Füracker Schließungen ab. Man müsse deren Attraktivität weiter steigern. In Absprache mit den Personalvertretungen werde unter anderem überlegt, für das "große Spiel" an den Spieltischen die Öffnungszeiten zu verkürzen, weil dort die Nachfrage zurückgehe. Dafür könnten die Spielautomaten länger zugänglich gemacht werden.Durch die Ankündigung von Finanzminister Markus Söder, nun doch eine staatliche Wohngesellschaft gründen zu wollen, rückten die vom Freistaat gehaltenen Aktien des Energieversorgers Eon stärker ins Blickfeld. Söder hatte jüngst nicht ausgeschlossen, den 1,3-prozentigen Anteil an dem Unternehmen zu verkaufen, um die "Bayernheim" mit den Erlösen finanziell auszustatten.Der Zeitpunkt für einen Verkauf wäre derzeit wohl günstig, die Eon-Papiere sind zuletzt wieder im Wert gestiegen. Aktuell könnten damit 260 Millionen Euro erlöst werden.Die Pläne Söders zur Verstärkung der staatlichen Wohnbauaktivitäten unter Einbeziehung der Eon-Aktien wurden im Ausschuss allgemein begrüßt. Mit der Übernahme dieser SPD-Forderung befinde sich Söder "auf dem richtigen Weg", urteilte Herbert Kränzlein (SPD).Kritik kam lediglich vom Fraktionschef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger. Er warnte davor, durch "staatliche Gewaltmaßnahmen" in den Ballungszentren Wohnraum aus dem Boden zu stampfen und dafür auch Tafelsilber zu verkaufen. Nötig sei ein dezentraler Ansatz. Dafür müssten die bürokratischen Fesseln für den Wohnungsbau überall im Land gelockert und die Kommunen bei der Ausweisung von Bauland unterstützt werden, erklärte Aiwanger.