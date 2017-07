Politik BY Bayern

31.07.2017

München. Die Zahl extremistischer Gewalttaten ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres leicht zurückgegangen. "Ich bin über diese Entwicklung froh, man kann aber noch nicht abschätzen, ob das ein längerfristiger Trend ist", erklärte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Vorlage des Halbjahresberichts des Verfassungsschutzes in München.

Auch Bayern sei weiterhin "im Fokus von Demokratiefeinden religiöser oder weltanschaulicher Ausrichtung", warnte Herrmann. Enthemmung und Konfrontationsbereitschaft nehme in allen Bereichen zu, es gebe eine steigende Akzeptanz für Gewalt. Nach Einschätzung von Verfassungsschutzpräsident Burkhard Körner geht das größte Bedrohungspotenzial gegenwärtig von islamistischen Attentätern aus. Gerade diese seien auf größtmöglichen Schaden aus und schreckten von Morden an Unschuldigen nicht zurück.Nach den Erkenntnissen der Verfassungsschützer weisen von den Gewalttaten linksextremistischer Autonomer beim G20-Gipfel in Hamberg diverse Spuren nach Bayern. Die dortigen Aktionen seien auch von mehreren Gruppen in Bayern vorbereitet und gesteuert worden. Bayern werde diesen Entwicklungen "konsequent gegensteuern" und keine rechtsfreien Räume für Linksextremisten dulden. Deren Aktivitäten seien ein "Phänomen der Großstädte und Ballungsräume".Auch im Bereich des Rechtsextremismus zählten die Verfassungsschützer weniger Delikte. So sank die Zahl der Übergriffe auf Asylbewerberheime von über 60 auf 14 und die der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten gegen Asylbewerber von über 20 auf 8. Als besorgniserregend wertete Herrmann aber die sich verfestigenden Strukturen und die verstärkten Aktionen der ausländerfeindlichen "Identitären Bewegung". Diese habe unter anderem für die Bezirke Niederbayern und Oberpfalz eine Dachorganisation gegründet. Zur "Reichsbürger"-Szene gehören in Bayern derzeit rund 3000 Personen 1900 weitere würden laut Herrmann noch überprüft. 138 "Reichsbürgern" sei inzwischen die Waffenbesitzerlaubnis entzogen worden.