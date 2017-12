Politik BY Bayern

14.12.2017

Im Bayerischen Landtag nimmt die Debatte um die Zukunft der umstrittenen Straßenausbaubeiträge an Schärfe zu. Vor allem Hubert Aiwangers Freie Wähler geraten dabei unter Beschuss von mehreren Seiten.

"Reinen Tisch" machen

"Flegelhaftigkeit"

München. In einem Dringlichkeitsantrag hatten die Freien Wähler gefordert, die in vielen Kommunen erhobenen Beiträge zur Sanierung von Anliegerstraßen komplett abzuschaffen sowie auf die von der CSU ins Spiel gebrachte Idee einer "Kann"-Regelung bei der Erhebung zu verzichten. Letzteres unterstützten auch SPD und Grüne. Insgesamt aber sprachen sich bis auf die Freien Wähler alle Fraktionen dafür aus, die Anfang April 2018 vorliegende Auswertung der praktischen Erfahrungen mit der aktuellen Gesetzeslage abzuwarten, bevor über mögliche Änderungen beraten wird.Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bezeichnete die Abschaffung der Gebühren als beste Lösung. Eine "Kann"-Regelung, bei der jede Kommune selbst über die Erhebung der Gebühr entscheiden könne, schiebe den Schwarzen Peter den Bürgermeistern zu, erklärte Aiwanger. Eine echte Entscheidungsfreiheit biete sie aber nicht, weil ärmere Kommunen aus finanziellen Gründen faktisch dazu gezwungen seien, von den Grundstückseigentümern Ausbaubeiträge zu verlangen. "Der richtige Weg ist, hier reinen Tisch zu machen", sagte er. Die CSU verweigere sich der Abschaffung aus rein parteipolitischen Gründen. Die von ihr ins Spiel gebrachte "Kann"-Regelung sei nur eine "Ausflucht", um dem Vorschlag der Freien Wähler nicht zustimmen zu müssen.Für die CSU warf der Abgeordnete Florian Herrmann den Freien Wählern eine "parlamentarische Flegelhaftigkeit sondergleichen" vor. So hätten diese erst vor Wochenfrist einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Gebühr eingebracht. Mit dem neuerlichen Dringlichkeitsantrag torpedierten sie die nötige Sachdebatte darüber. Diese sei aber nötig, um bei diesem komplexen Thema zu einer gerechten Lösung zu kommen. Ob diese die angedachte "Kann"-Bestimmung sein wird, ließ Herrmann offen.Klaus Adelt (SPD) nannte Aiwanger einen "Kommunal-Kamikaze". Zwar sei es richtig, die "Kann"-Regelung abzulehnen, weil diese die Ungleichheit zwischen armen und reichen Kommunen verstärke, doch dürften mögliche Änderungen am Beitragsgesetz nichts über Knie gebrochen werden. Es brauche dafür die Beteiligung der Vertreter der Kommunen. Vor diesem Hintergrund werde die SPD ergebnisoffen in die Überprüfung des Gesetzes gehen. Ähnlich äußerte sich Thomas Gehring (Grüne). "Für eine dauerhaft befriedende Lösung brauchen wir einen Konsens nach ausführlicher Beratung", sagte er. Dem stehe das "Hopp-hopp" der Freien Wähler entgegen.